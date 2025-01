Senza Cri lascia Amici 24? La cantante sta pensando di lasciare il talent condotto da Maria De Filippi dopo un lungo momento di sconforto. Il tutto è stato mostrato durante il daytime di venerdì 24 gennaio, dove si è visto il crollo di Cristiana Carella (vero nome di Senza Cri). La ragazza era stata assente per ben due settimane dalla puntata domenicale per via di una febbre che non se ne andava più. Ma perchè la cantante vuole lasciare Amici 24? Scopriamolo subito.

Chi è Greta Cuoghi, la moglie di Benji? Il matrimonio in segreto/ "Immensamente grato di averla con me"

Cos’ha portato Senza Cri al crollo? La cantante si è lasciata andare ad un lungo pianto durante le prove. “Non ce la faccio più, mi sento una m***a“, ha detto. La ragazza ha rivelato di non riuscire più a vedere nulla di positivo: “Sta andando tutto male”. Così, ha deciso di chiudersi in bagno a piangere e sfogarsi rispetto alla sua situazione. Ad un certo punto Maria De Filippi si è messa in collegamento con lei e ha deciso di farla ragionare, facendole capire che si tratta solo di un momento di sconforto. Ecco cosa le ha detto.

Caso pulizie: nuovo provvedimento disciplinare ad Amici? Caos in casetta/ Nicolò: "Ho la stanza piccola"

Senza Cri scoppia a piangere ad Amici 24, Maria De Filippi le propone un patto: “Aspettiamo tre giorni e…”

Dopo il crollo, Senza Cri ha ricevuto una chiamata da Maria De Filippi, che ha deciso di contattarla avendo visto il suo grande sconforto. “Non sto proprio bene Maria, ogni volta succede qualcosa, ci sono sempre problemi tecnici.” si è sfogata la ragazza: “Non riesco a vivere niente con serenità, mi sento sempre io un problema. Non mi piace sentirmi così, sono stanca“. Maria De Filippi le ha risposto in modo comprensivo, dicendole che è normale che si senta stanca in questo periodo: “Per voi è faticoso stare lontano da casa”, ha detto.

Fabrizio Mainini, chi è il coreografo? "Oggi i ballerini si sono adagiati"/ "In TV? Poco spazio alla danza"

“Poi è arrivata questa cosa della cistifellea” ha continuato Maria De Filippi. La conduttrice di Amici 24 l’ha invitata a riflettere bene sulle sue decisioni, dato che l’assenza per i problemi che ha vissuto durante il corso di questo mese. In effetti non è affatto facile tornare a cantare e fare le puntate dopo una lunga malattia. Senza Cri ha detto a Maria De Filippi di sentirsi in colpa perchè vorrebbe essere la cantante che la redazione ha preso a settembre, ma in questo periodo non si sente lucida. Così Maria De Filippi è giunta ad una conclusione e le due hanno fatto un patto: “Aspettiamo 3 giorni, vediamo se la lucidità torna. Sulla base di quello, poi decidiamo”.