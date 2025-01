Perché TrigNo e Senza Cri sono assenti nella puntata di oggi 19 gennaio 2025? Inutile dire che i fan sono già preoccupati per la loro sedia vuota e si stanno chiedendo se sia successo qualcosa di importante. Superguidatv ha riportato come sempre le anticipazioni della puntata di domenica, e si vociferava dell’assenza dei due cantanti. Come sappiamo, Ilan Muccino è stato eliminato dal programma con la conseguenza di un piccolo cambio di equilibri nella squadra di Anna Pettinelli.

Ma andiamo a scoprire perchè SenzaCri e TrigNO non ci sono in puntata oggi 19 gennaio 2025. A quanto pare la cantante allieva di Lorella Cuccarini sarebbe assente per un’influenza e per via della febbre troppo alta non ha potuto partecipare (di nuovo) alla puntata. Purtroppo anche la settimana scorsa ha dovuto rinunciare alla registrazione per motivi di salute e probabilmente non è riuscita a guarire in tempo per esibirsi. Per quanto riguarda TrigNO, invece, la faccenda è tutt’altra. Andiamo a scoprire perchè anche lui non è presente in puntata.

La puntata di oggi 19 gennaio 2025 è una delle più attese di questa stagione, dopo l’eliminazione di Ilan Muccino che ha sconvolto i fan di Amici la scorsa settimana. “Io non ti porterei al serale, quindi è inutile che rimani. Preferisco essere sincera e dirtelo ora che più avanti“, gli aveva detto Anna Pettinelli, con la conseguenza di vederlo uscire dal programma di Maria De Filippi. Per quanto riguarda TrigNO, oggi in puntata non è presente. Il motivo? Anna Pettinelli lo ha sospeso per una settimana e ora deve decidere se inserirlo di nuovo in classe.

Perchè TrigNO è stato sospeso da Amici? Secondo Anna Pettinelli il cantante avrebbe mostrato comportamenti aggressivi ed eccessivi, non consoni al programma. Di conseguenza avrebbe meritato una “punizione”. “Non ho niente da dire, tranne che sono delusa. Da questo momento la tua maglia è sospesa” ha detto la professoressa, incredula dopo il brutto sfogo del ragazzo contro una persona che lavorava per il programma. TrigNO ha imprecato e preso a calci una bottiglietta dopo la regola del videobox per contattare i genitori: “Non mi serve a un ca**o, è inutile. Mi viene il nervoso, facciamo la chiamata di gruppo già che ci siamo, è una me**a. Guardi quel blu di me**a, intervieni mentre sto parlando con mia mamma?”. Cosa deciderà di fare con lui Anna Pettinelli?