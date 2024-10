Chi è Senza Cri: la cantante di Amici 2024

Senza Cri è un’allieva della scuola di Amici 2024 e fa parte della squadra di Lorella Cuccarini. Senza Cri ha 24 anni e il suo vero nome è Cristiana Carella. Arriva da Brindisi e da sempre si è dedicata alla musica. E’ molto legata alla sua famiglia che l’ha sempre supportata in tutte le sue scelte. Da piccola, essendo fan di Alex Britti, ha deciso di cominciare a studiare la chitarra. “Ho il cuore pulito e la mente in burrasca”, dice di sé. Senza cri è una cantautrice e ha già pubblicato diversi brani come Madrid’ (presentato nelle prime puntate del talent show di Canale 5), ‘A me’, ‘Tu sai’, ‘Salto nel vuoto’, ‘Non ti sopporto più’, ‘Bordi’, ‘Camaleonte’.

Sienna Osborne, chi è la ballerina di Amici 2024/ Sarà l'erede degli ex allievi Isobel e Dustin?

Nella scuola di Amici è stata la protagonista di una discussione con Alena, la prima eliminata di Amici 2024. Prima di lasciare definitivamente la scuola, Alena ha avuto un confronto con Senza Cri. “Le hanno assegnato tutte canzoni rap e lei non ha scritto nessuna barra. Esistono i cantanti pop che non scrivono, ma i cantanti rap che non scrivono no. Sei una rapper? Devi scrivere altrimenti non sei credibile“, le parole di Senza Cri nei confronti di Alena con cui poi si è confrontata.

Teodora Olivia Martinez: chi è la ballerina di Amici 2024/ Sta male e non si allena: ultima in classifica

Alena in crisi ad Amici 2024 per la sfida

Nel corso del pomeridiano di Amici 2024, Senza Cri si classifica ultima con l’esibizione sulle note di Splash. La sua performance non è eccellente perché, in falsetto, stona e compromette l’esibizione. Al termine dell’esibizione, sia l’insegnante Lorella Cuccarini che Fiorella Mannoia, giudice della gara di ballo, le fanno notare gli errori commessi.

Nonostante qualche stonatura, tuttavia, la Mannoia prova a consolarla e a farle tirare fuori il carattere dicendole che ha una bella personalità e la invita a non arrendersi e a continuare a lavorare per far vedere chi è davvero. Essendo arrivata ultima in classifica, Senza Cri finisce in sfida e quando le viene consegnata la maglia rossa, scoppia a piange.

Chi è Rebecca Ferreri di Amici 2024/ Il triangolo amoroso con Vybes e Ilan, ma lei è pazza di Sebastian!