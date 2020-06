Senza mascherine 78mila contagi in più in Italia/ Studio Usa: “Sono fondamentali”

Pubblicità

Senza mascherine in Italia avremmo potuto avere ben 78.000 contagi in più nel solo periodo fra il sei aprile e il 9 maggio. A rivelarlo è un autorevole studio americano citato da varie testate online, a cominciare dall’agenzia Ansa, coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell’Università della California a San Diego. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Pnas, dell’accademia americana delle scienze, e mette a confronto le strategie che i vari paesi hanno adottato nel contenere l’epidemia di coronavirus, a cominciare appunto dall’Italia, passando da New York e arrivando fino a Wuhan, il primo focolaio del covid-19. Lo studio ha appunto dimostrato come l’utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici sia lo strumento più efficace per fermare la diffusione del contagio. “La trasmissione aerea del virus – sottolineano gli autori – è molto aggressiva e rappresenta la via principale di diffusione della malattia”.

SENZA MASCHERINE 78MILA CONTAGI IN PIU’: “SCHERMARE LA FACCIA E’ FONDAMENTALE”

“La nostra analisi – proseguono gli stessi – rivela che l’obbligo di schermare la faccia è determinante nel modellare la curva della pandemia nei tre epicentri”. Ed ecco poi il passaggio riguardante l’effettivo calo dei contagio: “ha ridotto in maniera significativa il numero di infezioni di oltre 78.000 unità in Italia tra il 6 aprile e il 9 maggio, e di oltre 66.000 nella città di New York tra il 17 aprile e il 9 maggio. Le altre misure di mitigazione, come il distanziamento sociale implementato negli Stati Uniti, da sole non sono sufficienti a proteggere la popolazione”. Secondo gli esperti è fondamentale una strategia combinata fra mascherine e distanziamento sociale, cosa che le autorità ci ripetono ormai da quattro mesi a questa parte. E con la mascherina dovremo probabilmente convivere ancora per un bel po’, anche per via della sua efficacia. Almeno fino a che non ci sarà il vaccino, sarà necessario uscire di casa con il dispositivo di protezione individuale, anche se alcune regioni stanno allentando questa misura restrittiva.



