Seppellisce il cane credendolo morto/ 48 ore dopo ricompare in giardino: “Scioccata”

Decisamente curiosa la vicenda che ci giunge dall’Inghilterra e che ha come protagonista una donna, la 26enne Codie Hutton, e il suo cane. La padrona, credendo morto il suo amico a quattro zampe, lo aveva seppellito nel giardino di casa, come spesso e volentieri si fa, allestendo anche una piccola tomba per lui, di modo poi da ricordarlo tempo. Ma due giorni dopo è successo l’inspiegabile, visto che, con gran sorpresa della stessa Codie Hutton, il cane si è presentato dinanzi alla porta della propria padrona, decisamente vivo e vegeto.

Due cinesi e una trans morte/ Roma, indagini per omicidio: c'è pista prostituzione

La giovane donna è quindi passata nel giro di 48 ore dalla tristezza per una perdita così importante, fino all’euforia e alla gioia per aver ritrovato in vita il suo cucciolo. Il cane era rimasto con lei per nove anni, di conseguenza non è forse nemmeno possibile immaginare la gioia di Codie nel rivedere il proprio cane scodinzolare in giardino. Ma attenzione, non si è trattato di alcun miracolo ne tanto meno di una resurrezione, semplicemente si era trattato di uno scambio di animali. In poche parole Codie, forse affranta dal dolore, aveva pensato di seppellire il suo fedele Masie, uno splendide esemplare di Springer spaniel inglese, in realtà si trattava di un altro cane.

Tumore da Papilloma virus (HPV), cos'è?/ Cause, sintomi, cure: vaccino uomini e donne

CANE SEPPELLITO POI “RITORNA IN VITA”: COSA E’ SUCCESSO

Una vicenda decisamente ricca di colpi di scena che è iniziata di preciso lo scorso 5 novembre, di sera, quando la donna ha appunto scoperto che il suo cane fosse improvvisamente sparito. La giovane ha quindi provato a cercare invano il suo animale domestico per tutta la notte, coinvolgendo anche amici, volontari e famigliari, arrivando quindi a pensare di averlo perso per sempre.

Quando poi la 26enne inglese ha trovato dei resti appiattiti di un animale due giorni dopo la data della scomparsa, lungo la superstrada locale, a quel punto ogni speranza di poter ritrovare in vita il cane era svanita. La giovane ha quindi recuperato i resti del suo fido amico per poi seppellirli in giardino. “Mi sono sentita scioccata, senza parole e felicissima quando abbiamo trovato Maisie”, ha commentato la giovane, che ovviamente mai si sarebbe aspettata un epilogo felice a questa vicenda che sembrava drammatica.

Carne creata laboratorio/ Via libera USA: "Proteine animali sintetizzate in provetta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA