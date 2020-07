Serbia, guerriglia per misure anti-covid a Belgrado/ Video, scontri e sassaiole

Alta tensione a Belgrado, capitale della Serbia, dove nella scorsa notte è scoppiata una guerriglia dopo che il governo ha imposto delle nuove restrizioni per contenere l’epidemia di coronavirus. Come riferisce il Riformista alcuni manifestanti hanno tentato di fare irruzione nel parlamento, e non sono mancate sassaiole e nel contempo anche cassonetti dati alle fiamme. Come detto in apertura, “tutta colpa” delle nuove misure attuale dal governo di Aleksandar Vucic per contrastare l’avanzata del covid 19, a cominciare da un nuovo coprifuoco notturno. Le autorità avevano deciso di rimuovere le restrizioni prima delle elezioni del 21 giugno, ma a due settimane da quella data la situazione è tornata ad essere di emergenza, con i casi di positività che sono tornai a salire, di conseguenza si è optato per nuove misure. Stando a quanto si legge sulla mappa della Johns Hopkins University sarebbero ben 17mila gli infetti da inizio pandemia, mentre le vittime restano contenute, 330.

BELGRADO, GUERRIGLIA URBANA: ACCUSE VERSO LA DESTRA

I manifestanti sono entrati in contatto con la polizia, hanno tentato di fare irruzione nella sede del governo senza riuscirci, ed hanno poi scagliato sassi, bottiglie e oggetti di ogni tipo, con l’aggiunta di atti vandalici nella zona incriminata. La guerriglia si è conclusa con una serie di feriti sia fra i manifestanti quanto fra la polizia, e le forze dell’ordine sono state costrette a creare un cordone di sicurezza attorno al parlamento, con l’intervento anche della polizia a cavallo. Presi di mira anche i giornalisti presenti in loco per documentare la situazione, che sarebbero stati minacciati e aggrediti da parte di alcuni manifestanti. Secondo alcune voci circolanti queste violente proteste sarebbero state aizzate da Bosko Obradovic, capo del movimento di estrema destra locale, il Dveri, che nella notte aveva lanciato un appello di raggiungere Belgrado costringendo il governo a farsi da parte: “Tutta la Serbia deve confluire a Belgrado. Ora o mai – le sue parole su Twitter – solo una grande massa di popolo può favorire il cambiamento”.





