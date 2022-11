Serena Autieri e Michelle Hunziker, amicizia finita?/ “Maretta tra le due…”

Serena Autieri e Michelle Hunziker: come sono diventate amiche?

Serena Autieri e Michelle Hunziker non hanno mai fatto mistero della grande amicizia che le unisce. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità, Serena Autieri ha precisato che l’amicizia con la showgirl svizzera è nata una decina di anni fa in Alta Badia: “Tra noi non esiste competizione. C’è solo la voglia di stare insieme e divertirsi. Io gioisco per le sue cose e lei fa lo stesso per le mie, c’è la gioia e l’affetto puro. Sono semplicemente felice se lei è felice”, ha detto l’attrice. In un’altra occasione, sulle pagine di Silhouette, la Autieri ha detto: “Michelle è l’amica che vedo più spesso. Le sono tanto legata. Siamo molto simili, c’è molta sintonia fra noi e insieme ci divertiamo sempre. Anche fra le nostre figlie c’è un bel feeling perché hanno la stessa età”.

Maurizio Costanzo confessa: "Fui denunciato per adulterio"/"Maria? Per me lei è vita"

Maretta tra Serena Autieri e Michelle Hunziker?

Ma da qualche mese Michelle Hunziker e Serena Autieri non appaiano insieme in pubbliche istantanee. E anche per le vie della capitale o nel quadrilatero della moda milanese, le due amiche non sono più state avvistate insieme. L’ultima foto insieme è di inizio settembre. Il settimanale Oggi, nella rubrica Pop Secret sottolinea come alcuni “parlino di una maretta tra le due nata in concomitanza con il riavvicinamento della conduttrice svizzera al marito Tomaso Trussardi”. Sembra ormai che Michelle e Tomaso siano tornati insieme a tutti gli effetti, come dimostrano le foto della cena trascorsa al lume di candela al ristorante Trussardi alla Scala. Infine, in molti hanno notato che alla premier di Christmas Show, film in cui Serena Autieri recita con Raul Bova, organizzata a Milano Michelle non c’era.

LEGGI ANCHE:

Bernardini De Pace: "Lucarelli? Selvaggia solo di nome"/ "Tanti mi vogliono morta..."I Fatti Vostri non va in onda oggi: sciopero tecnici Rai/ Altri programmi a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA