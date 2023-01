Serena Bortone operata, come sta?/ “Intervento stamattina”, ma è già in diretta tv

Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno, è stata operata. La presentatrice è finita sotto i ferri nella mattinata di oggi, 9 gennaio 2023 e, nonostante questo, è regolarmente in diretta con la puntata quotidiana del suo programma. La giornalista si è presentata con una vistosa fasciatura al polso sinistro di fronte alle telecamere durante la sigla d’apertura del suo format e Samuel Peron e Jessica Morlacchi, affetti stabili di “Oggi è un altro giorno”, l’hanno esortata a parlare al pubblico di cosa le fosse accaduto.

FRANCA GANDOLFI, MOGLIE DOMENICO MODUGNO E FIGLI/ "Ero gelosa, ma non lo dimostravo"

SERENA BORTONE OPERATA: “INTERVENTO AL POLSO STAMATTINA”

A quel punto, Serena Bortone, pur non entrando troppo nel dettaglio di quanto le è accaduto, ha confessato a tutti i telespettatori di avere subìto un intervento: “Mi sono operata al polso stamattina“, ha ammesso, ribadendo come già nei giorni precedenti (dato facilmente riscontrabile rivedendo le ultime puntate di “Oggi è un altro giorno”, ndr) avesse realmente male al polso sinistro, tanto da avere in più di una circostanza rinunciato a ballare con gli altri affetti stabili nei momenti più “spensierati” del programma. Nonostante il dolore, Bortone non ha rinunciato alla conduzione della puntata odierna.

