Serena Bortone piange in diretta/ Le parole della figlia di Mino Reitano commuovono la conduttrice

Serena Bortone si commuove a Oggi è un altro giorno

Momento di commozione nella puntata di Oggi è un altro giorno del 16 giugno durante il ricordo di Mino Reitano affidato alle parole della figlia Giuseppina e della moglie Patrizia. Prima dei saluti finali, Serena Bortone chiede a Giuseppina le ultime parole che le ha detto il padre prima della morto. Emozionata, la figlia di Mino Reitano, inizialmente, decide di tenere per sè quel momento non raccontando nulla e ricevendo la comprensione della conduttrice. Poi, però, di fronte all’atteggiamento dolce e comprensivo della Bortone, decide di aprire il proprio cuore ricordando proprio quel momento.

Giuseppina, così, racconta che il padre le chiese se era felice e la sua risposta fu negativa. “Gli dissi che non ero felice e non potevo esserlo perché lui stava male e lui mi abbracciò”, le parole della figlia di Mino Reitano. “Quell’abbraccio era il suo modo di dirci ‘Io ci sono sempre perché l’amore non se ne va e noi restiamo legati’”, ha aggiunto.

Serena Bortone emozionata per i complimenti della figlia di Mino Reitano

Dopo un attimo di titubanza, Giuseppina Reitano ha raccontato un particolare così intimo dei suoi ultimi momenti con papà Mino perché ha sentito di potersi fidare di Serena Bortone. “Mi sono sentita di dirtelo perché ho capito che tu senti queste cose, che l’amore rimane”, le parole della figlia dell’artista. “Finché possiamo stare qui e ricordarlo c’è, papà ha dato tanto all’Italia perché poi ogni volta che lo ricordiamo allarga il cuore di tutti i nostri telespettatori. Grazie per questi momenti”, dice la Bortone.

“Grazie a te per come sei come persona, sei una di donna di grande sensibilità. Grazie perché si sente, grazie per tutto quello che fai per ricordare papà”, dice ancora Giuseppina e Serena, ricordando il proprio papà, emozionata, ammette che per una figlia femmina il padre è sempre una figura di riferimento.











