Serena Bortone, sangue dal naso in diretta/ “Sono acciaccata”, poi lascia lo studio

Incidente in diretta a Oggi è un altro giorno per Serena Bortone. La conduttrice di Rai 1 ha allarmato il pubblico, seppur per solo un istante, quando si è visto del sangue improvvisamente colarle sulle labbra. Colpa di una epistassi, che la Bortone ha cercato di ripulire e risolvere in pochi istanti, anche perché il tutto è accaduto mentre era allo specchio, durante l’intervista con Tullio De Piscopo. Il musicista ha continuato a parlare, distogliendo dunque l’attenzione dalla Bortone, così come la telecamera che è rimasta fissa su di lui.

Serena Bortone lascia lo studio dopo l’epistassi, poi spiega cos’è accaduto

Qualche istante dopo, la conduttrice ha poi accennato di essere raffreddata e, approfittando dell’uscita di scena di De Piscopo, ha lasciato lo studio al suo fianco, probabilmente per controllare che fosse tutto a posto. Tornata in studio, Serena ha presentato la sua seconda ospite, Violante Placido, e a lei ha spiegato di non stare benissimo oggi: “Sono raffreddata, un po’ acciaccata ma presente a me stessa.” ha comunque tenuto a chiarire, tranquillizzando tutti coloro che si sono preoccupati alla vista del sangue.

