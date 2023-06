Serena Bortone torna su Rai 3 con un nuovo programma?/ L’indiscrezione sulla “retrocessione”

Serena Bortone, dalla chiusura di Oggi è un altro giorno al passaggio su Rai 3

Il tema della “rivoluzione” in casa Rai continua a tenere banco tra indiscrezioni e novità riferite al palinsesto e alle sostituzioni “eccellenti”. L’ultima ad essere finita al centro dei rumor è Serena Bortone; The Pipol Tv su Instagram riporta l’indiscrezione de Il Corriere della Sera secondo la quale la conduttrice sarebbe stata spostata su Rai 3 con un nuovo programma sempre dedicato a temi di approfondimento. La notizia si aggiungerebbe dunque alla chiusura definitiva di Oggi è un altro giorno che pare non avrà un seguito in casa Rai.

A questo punto, prende sempre più corpo la tesi paventata nei giorni precedenti di una possibile sostituzione di Serena Bortone con Roberta Capua. La conduttrice prenderebbe le redini del pomeriggio di Rai 2 al posto proprio del volto di Oggi è un altro giorno che, di conseguenza, si trasferirebbe su Rai 3 per un nuovo format tutto da definire. Tra l’altro, riporta The Pipol Tv, al fianco di Roberta Capua potrebbe esserci un altro volto noto del mondo dello spettacolo e alcuni indizi sembrano condurre al nome di Elena Santarelli.

Serena Bortone su Rai 3: retrocessione o ritorno alle origini?

Il passaggio di Serena Bortone da Rai 2 a Rai 3 non è comunque da considerare una retrocessione. A prescindere dall’ipotetica maggiore influenza dei vari canali in termini di share e seguito, per la conduttrice potrebbe trattarsi semplicemente di un ritorno alle origini. La donna ha iniziato la sua carriera televisiva per la televisione pubblica proprio sulla terza rete nel 1989. Ai tempi Serena Bortone si occupava principalmente della redazione di vari programmi come Alla ricerca dell’arca e Mi manda Lubrano.

Anche il recente passato di Serena Bortone può essere ampiamente ascritto al palinsesto di Rai 3. Dopo i trascorsi più lontani nel tempo dal punto di vista redazionale, la donna si è poi distinta anche come conduttrice; prima nel 2013 con Agorà Estate, in collaborazione con Giovanni Anversa. Molti ricorderanno anche l’impegno dal 2017 al 2020 nella versione invernale del talk show al posto di Gerardo Greco. Chiaramente, è ancora presto per avere certezza del futuro della prossima stagione televisiva, ma è indubbio che anche per Serena Bortone ci saranno delle novità importanti dal punto di vista professionale.

