Serena Bortone/ Un nuovo “David Letterman Show” per rimpiazzare Caterina Balivo

La giornalista Serena Bortone figura tra gli ospiti di Francesca Fialdini nell’ultima puntata di stagione di “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda domenica 14 giugno alle 17.35 su Rai1. Nella lunga chiacchierata in compagnia di Francesca Fialdini, la giornalista romana si racconta e svela qualche anticipazione sul suo futuro professionale. A cominciare dall’addio ad Agorà per occupare lo spazio lasciato vuoto della collega Caterina Balivo, fresca di saluti da ‘Vieni da Me’. La Balivo si dedicherà ad altri progetti, mentre Serena Bortone secondo quanto riferito da Adnkronos dovrebbe riproporre un programma sulle orme di ‘David Letterman show’. Grande curiosità, dunque, attorno al nuovo programma di Serena Bortone, a cui spetta l’arduo compito di non far rimpiangere la Balivo.

Serena Bortone, i nuovi progetti svelati da Francesca Fialdini

Serena Bortone è pronta a confessarsi nell’intervista con Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota libera. La giornalista si misura in nuovo programma all’attualità, sullo stile del David Letterman Show. Si profila una sfida non semplice per Serena Bortone, che andrà a vedersela con una trasmissione di successo come il famoso people show ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi. Una sfida che la Bortone vuole vincere soprattutto con sé stessa, ora che prenderà il posto di un pilastro Rai come Caterina Balivo. Da parte dei vertici della tv pubblica il segnale è stato di grande fiducia nei confronti della giornalista, desiderosa di misurarsi in un nuova e ambiziosa trasmissione legata ai fatti di attualità del nostro paese.



