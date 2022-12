Albe e Serena Carella, é rottura dopo Amici?/ Il gesto di lei toglie i dubbi…

Albe e Serena Carella si sono lasciati? Gli indizi che avvalorano la voce incessante

Mentre si gode il successo e l’influenza del nuovo singolo Cado, realizzato in duetto con LDA, Albe é al centro del gossip per un gesto di Serena Carella che sarebbe la prova della loro rottura post-Amici 21. Il cantautore di Brescia, Alberto La Malfa in arte Albe, e Serena Carella si conoscevano per la prima volta ad Amici 21 di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che li vedeva alle prese con gli studi intrapresi nelle rispettive categorie di appartenenza, canto e ballo. Tra lezioni e sfide infuocate i due, al debutto TV, non riuscivano ben presto a tenere a bada la scintilla della passione, tanto da finire a scambiarsi tra le effusioni più disparate dinanzi alle telecamere, come dei baci interminabili. In vista della finale del talent, la conduttrice di Amici 2022, Maria De Filippi premiava i due fidanzati TV regalando loro un viaggio a Parigi, che i due hanno poi vissuto a talent show concluso, con tanto di romantici documentary-post condivisi via social, nel web. Tuttavia, nell’ultimo periodo si fa sempre più incessante il gossip che vedrebbe i due protagonisti di una rottura in amore, dopo Amici 21. Ad avvalorare il pettegolezzo, é -tra gli altri indizi- un intervento radiofonico di Albe, in cui lui si dichiara nel mezzo di una fase di stallo dal punto di vista sentimentale. Ma non solo.

Emma Marrone hot: "Non lo faccio da dicembre scorso..."/ "Devo iniziare a darla .."

Il gesto social di Serena Carella verso Albe

I due fidanzati di Amici 21 non si mostrano insieme da tempo, via social. E non é tutto. Mentre Serena Carella é alle prese con la svolta in America, che la vede studiare danza nel vecchio continente per una borsa di studio erogata da Amici 21 in sede di finale, i due non muovono passi per raggiungersi, restando geograficamente lontani. E come se non bastasse, nel mezzo della promozione del singolo Cado in duetto con LDA, Albe si dichiarerebbe sibillinamente single, annuendo alla sua testuale presentazione-promo in un video postato su TikTok: “É uscito il nuovo singolo del single Albe”.

Amici 2022: Aaron Cenere svetta in Generazione zeta, su Spotify Italia/ Supera Wax...

Ma le indiscrezioni sulla coppia di Amici 21 non finiscono qui.

A quanto pare Serena Carella ha cancellato dal profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano con l’ex Amici 21 e, in vista dell’annuncio del suo tour, il cantante ha fatto tabula rasa del suo profilo, ricominciando da zero, sul noto social. Che i due ex Amici 21 stiano così ufficializzando la loro rottura? L’ipotesi che i due giovani siano nel mezzo di una crisi d’amore non é di certo azzardata.

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, Ascanio mira a Sanremo fuori dai talent/ "Ecco di cosa parla Margot"

© RIPRODUZIONE RISERVATA