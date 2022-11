Serena Dandini, i genitori aristocratici/ “Da adolescente mi vergognavo del cognome”

Serena Dandini: la famiglia nobile decaduta

Serena Dandini, in libreria con il suo ultimo romanzo “Cronache dal paradiso”, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 15 novembre, di Oggi è un altro giorno. Serena Dandini, all’anagrafe Serena Dandini de Sylva è la figlia del conte Francesco Lorenzo Dandini De Sylva e della marchesa Silvia Vaccari. “Sono discendente di una famiglia aristocratica sì, ma decaduta, e poi da adolescente mi vergognavo, con i miei compagni di scuola, del cognome e dello stemma nobiliare, in cui non mi riconoscevo e da cui non avevo alcun vantaggio”, ha raccontato la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera. A differenza dei suoi fratelli, Serena ha frequentato le scuole pubbliche: “Di questo sarò sempre grata a mia madre, un genio, perché ha intuito che con me l’istituto privato non avrebbe funzionato. Sono stata la pecora nera, ma l’intuizione di mamma mi ha reso cittadina del mondo”.

Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ L’ex marito Antonio Ansoldi scomparso nel 2020

I genitori di Serena Dandini

Nell’intervista al Corriere della Sera, Serena Dandini ha parlato del padre Francesco Lorenzo Dandini De Sylva, avvocato: “Mio padre si era mangiato tutto, era rimasto solo lo stemma, che non so neanche bene cosa rappresenti: da lui non ho ereditato palazzi e gioielli, ma senso dell’umorismo e questo mi ha aiutato ad affrontare la vita, a dover contare solo sul mio impegno. Ho sempre temuto di finire in tailleur con la collana di perle”. Per quanto riguarda la madre, Silvia Vaccari, ha rivelato: “Sin da quando, minorenne, andavo al Piper di nascosto… Mia madre era terrorizzata: il Piper era luogo di perdizione. Una volta le proposi di venirci con me e, con mio grande stupore, accettò la proposta. Lei, con il suo tailleur e il filo di perle, fu scioccata dall’ambiente, dai ragazzi che si baciavano in pubblico, dal volume della musica… Avrebbe voluto mantenere il suo aplomb e invece, seguendomi sulla pista da ballo per controllarmi, si perse una scarpa”.

LEGGI ANCHE:

Antonio, fratello Iva Zanicchi morto per Covid/ "Il dolore più crudo e cattivo"Adele Tulli, figlia Serena Dandini/ Regista di “365 Without 377” e “Normal”

© RIPRODUZIONE RISERVATA