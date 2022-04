Serena De Pedrini e Gabriella ex mogli Mogol e i figli Mario, Alfredo, Carolina/ I suoi grandi amori

Serena De Pedrini e Gabriella Marrazzi sono i grandi amori, nonché le ex mogli del celebre paroliere Mogol. Relazioni importanti da cui sono nati ben quattro figli, tre con la prima moglie ed uno con la seconda. Dal matrimonio con Serena de Pedrini, risalente al 1961, sono arrivati Mario, Alfredo e Carolina. Dopo la rottura con la prima moglie, Mogol si è fidanzato con la poetessa e pittrice Gabriella Marazzi, con la quale ha messo al mondo un altro figlio di nome Francesco. Anche con quest’ultima le cose non sono andate per il verso giusto, attualmente infatti Mogol è sposato con Daniela Gimmelli, conosciuta grazie alla passione per la musica.

Mogol e i quattro figli nati dalle storie d’amore con Serena De Pedrini e Gabriella Marrazzi

Per quanto riguardo i figli si sa poco o nulla. Del primogenito Alfredo sappiamo che è un artista operativo in varie città italiana, apprezzato per la sua arte e per i suoi modi gentili di rapportarsi al prossimo. Su Mario e Carolina, invece, prevale il mistero. A quanto pare i figli di Mogol non amano più di tanto le luci dei riflettori e non sentono il bisogno di apparire.

Il quarto figlio Francesco, invece, è nato dalla storia d’amore con Gabriella Marrazzi pittrice e poetessa. Anche lui come i suoi genitori è un uomo di cultura e molto vicino all’arte. Ad eccezione di queste poche informazioni, risulta difficile reperire altri elementi della sua sfera privata, come del resto per gli altri fratelli che preferiscono restare fuori dalla scena artistica nazionale e internazionale.

