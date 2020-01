Serena Enardu e Pago, Signorini li rimette insieme?/ “Lei qui con me? Non vorrei…”

Pago e Serena Enardu finalmente si rivedono. Alfonso Signorini ci è riuscito: nella Casa del Grande Fratello Vip i due ex si confrontano, aiutati soprattutto dal conduttore. È proprio incitata da Signorini che Serena ammette di aver provato una forte gelosia nei confronti di Pago: “L’ho visto molto vicino a Paola Di Benedetto e questa cosa mi ha fatto ingelosire tanto, non me l’aspettavo” ammette. Poi lo accusa di essere scappato, ma lui sbotta: “Io non sono scappato, tu lo hai fatto, non io! Adesso non si tratta più di parlare degli errori che abbiamo fatto… Io sono qui perché ho bisogno di tempo per me.” Alfonso Signorini però ci mette nuovamente lo zampino e lo avverte che Serena potrebbe rimanere con lui nella Casa per una settimana.

Pago dubbioso sull’ingresso di Serena Enardu: Signorini fa da Cupido ma…

“Io non sono felice che lei sia qui, di più – dichiara Pago – Però che lei debba rimanere… non m i va tanto” continua il cantante. Serena Enardu cerca di capire perché ma è chiaro che il desiderio di Pago era di avere spazio e tempo per pensare a se stesso. “Sono arrabbiatissimo perché siamo arrivati a questo punto e non dovevamo arrivarci” continua ancora il cantante, in attesa di conoscere l’esito del televoto su Serena. In studio si parla della coppia e secondo Pupo lei non dovrebbe entrare nella Casa: “Se lei entrerà nella Casa questa storia non andrà avanti”, ammette l’opinionista del Grande Fratello Vip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA