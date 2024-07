Miriana Trevisan ha vissuto un’intensissima storia d’amore con l’ex marito Pago, padre di suo figlio Nicola. I due si sono innamorati agli inizi degli anni duemila, sposandosi dopo pochi mesi di conoscenza e costruendo sulle ali dell’entusiasmo la famiglia tanto sognata. Così è nato il figlio Nicola, oggi dodicenne, a cui entrambi sono estremamente legati. Benché separati, Pago e Miriana hanno mantenuto rapporti splendidi. In passato la showgirl si era riavvicinata all’ex marito, per poi separarsi definitivamente nel 2013.

“Ci siamo sposati dopo sei mesi di storia, poi ci siamo lasciati e per due anni ci siamo cercati. Ci siamo ritrovati, siamo stati insieme un paio di anni, ma eravamo il giorno e la notte”, la constatazione amara di Miriana Trevisan a Verissimo sulla storia finita male con Pago. Evidentemente la showgirl ed il suo ex marito dovevano prendere strade diverse, proprio come è successo.

Miriana Trevisan e il rapporto con l’ex marito Pago: “Ci stuzzichiamo ma siamo solo amici”

“Oggi siamo amici, ci stuzzichiamo molto”, hanno ammesso all’unisono entrambi in una intervista. L’ex marito Pago, parlando del suo rapporto attuale con Miriana, ha detto che non tornerebbe mai indietro perché ora hanno finalmente trovato l’equilibrio perfetto. “Per me il segreto è l’intelligenza. Non ha senso farsi del male tra due persone che si sono amate, poi se ci sono in mezzo i figli ha ancora meno senso”, il pensiero di Pago a Verissimo.

Il cantante sardo, oltretutto, dopo la storia d’amore con Miriana, si è legato sentimentalmente a Serena Enardu, con la quale ha dato vita ad un lungo tira e molla che ha appassionato i fan soprattutto durante il periodo di Temptation Island 2019. Da quell’edizione uscirono entrambi single, salvo poi tornare sui propri passi in seguito.