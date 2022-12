Serena Enardu e Pago sono tornati insieme/ “Ci son cascato di nuovo”

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme? La conferma sui social

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme. Dopo svariati tira e molla, un periodo di lontananza piuttosto prolungato e un lento riavvicinamento, i due hanno deciso di riprovarci. La conferma è arrivata dal profilo Instagram del cantante, poi ricondiviso dall’ex di Uomini e Donne, che ha pubblicato una foto con Serena Enardu accompagnata dalle parole della canzone “Me ne frego” di Achille Lauro: “Ci son cascato di nuovo”. Già negli scorsi mesi si era parlato di un ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago. “Ci sono dei momenti in cui una persona vuole tenersi un po’ riservata, la mia vita è sempre stata abbastanza pubblica, però si arriva ad un certo punto in cui l’esperienza che hai ti porta a volerla tutelare una situazione. È molto bello e divertente all’inizio quando ancora non sai a cosa vai incontro, quando poi la cosa diventa pubblica è bello raccontare perché le cose vanno bene, ma non è sempre è così”, aveva detto Serena al portale CasaPipol.

Serena Enardu e Pago: la storia d’amore

Serena Enardu e Pago erano fidanzati da circa sei anni quando parteciparono a Temptation Island Vip. Lei si era avvicinata al tentatore Alessandro Graziani, mettendo in discussione il rapporto con Pago. La rottura era arrivata al falò finale, poi il confronto a Uomini e Donne. Durante la partecipazione di Pago al Grande Fratello Vip 4, Serena era entrata qualche giorno nella casa e tra loro c’era stato un riavvicinamento. Ma le cose non sono più tornate come prima, così nel maggio 2020 la Enardu aveva annunciato che si erano lasciati definitivamente: “Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente… L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia”. Poi negli ultimi mesi un lento riavvicinamento e oggi la conferma che tra loro l’amore non è mai venuto meno.

