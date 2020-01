Serena Enardu/ “Ero convinta fosse tardi con Pago, ma non è così!”

Serena Enardu continua ad aspettare Pago. Lo conferma su Instagram dove, di fronte alle perplessità del pubblico nei suoi confronti, ammette che le cose nei giorni si sono evolute. “Io e Pacifico secondo me siamo cambiati moltissimo già, nel senso che non penso mai che si potrebbe tornare a quello che c’era prima perché subito dopo Temptation, quando ci siamo parlati profondamente sia io che lui abbiamo ammesso i nostri errori.” ha ammesso. La Enardu ha infatti spiegato che “allora era veramente troppo presto, io ero convinta che fosse tardi perché ormai, come si dice, la situazione era così, era successo quello che era successo e quindi non si poteva tornare indietro. E non volevo neanche tornare indietro in realtà!”

Serena Enardu e Pago, torneranno insieme? Perplessità e sentimenti

Le perplessità di Serena Enardu e le ultime sue reazioni social vengono oggi mostrate a Pago al Grande Fratello Vip. Lui si commuove e ammette di pensare ancora a lei in modo importante così come ha ammesso anche negli ultimi confessionali. In quel caso ha dichiarato: “Sapere che le manco è un motivo in più per pensarci e ancora di più! – ma i timori non mancano – Non voglio vivere una storia con lei dove mi alzo la mattina e mi girano i cogli*oni perché ricordo una cosa che mi da fastidio.”

