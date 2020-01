Serena “Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric con me”/ Confessione shock a Pomeriggio5

Continuano gli aggiornamenti su Luigi Mario Favoloso a Pomeriggio 5. Oggi Barbara D’Urso ospita Serena, una donna che ammette di essere stata l’amante di Favoloso. Tra i due c’è stata infatti una relazione passionale, finita però dopo il primo incontro. A raccontarlo ai microfoni di Pomeriggio 5 è la diretta interessata: “Prima di vederci ci siamo conosciuti e a lungo frequentati su Facebook per messaggi” esordisce Serena. “Io poi sono andata a Milano con una mia amica e lui mi è venuto a trovare. Ha allontanato la mia amica con una scusa e quando siamo rimasti da soli abbiamo avuto un rapporto intimo“, racconta la donna, che tuttavia subito tiene a precisare “ovviamente non sapevo che lui stesse ancora con Nina Moric.”

Serena, presunta amante Luigi Mario Favoloso: “Fa tutto per finire sui giornali!”

Dopo questo rapporto, Luigi Mario Favoloso è però scomparso. Serena infatti racconta: “Ho aspettato poi una settimana che lui mi contattasse e si facesse sentire ma è sparito! Io da donna mi sono sentita una schifezza, usata.” Da qui la decisione di contattare Nina: “A quel punto ho scritto un messaggio a Nina Moric e le ho chiesto se stesse con Luigi perché se era così era cornuta.” E ancora “Lei mi ha detto di sì e allora ho fatto gli screeshot dei messaggi e delle foto che mi aveva mandato lui. Abbiamo addirittura fatto una telefonata a tre per dare a lei le prove.” Successivamente Luigi avrebbe poi chiesto a Serena di negare tutto con Nina per non mettere a repentaglio la loro storia: “Lui mi ha detto di negare poi tutto e che mi avrebbe dato anche dei soldi.” La conclusione per Serena è solo una: “Lui ha fatto tutto questo per finire sui giornali!”

