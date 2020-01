Luigi Mario Favoloso telefona a Pomeriggio 5/ “In un luogo nascosto, su Nina Moric…”

Luigi Mario Favoloso: che fine ha fatto? Pomeriggio 5 saprebbe la risposta. Stando a quanto dichiarato da Barbara d’Urso nella nuova puntata di oggi, l’ex di Nina Moric, dopo 18 giorni di silenzio avrebbe telefonato alla trasmissione di Canale 5: “Sappiamo tutta la verità”, ha spiegato la conduttrice prima di riassumere l’intera vicenda iniziata lo scorso 29 dicembre con la presunta misteriosa sparizione dell’ex gieffino, passando poi con le dichiarazioni choc di Nina Moric rese a Domenica Live. In collegamento da Lecce con l’inviato Vito Paglia, Soledad, amica di Nina Moric, la quale ha avuto modo di assistere per conto terza persona a una telefonata. Prima di sentire la testimonianza dell’ospite in collegamento, Barbara ha trasmesso le parole dell’ex moglie di Corona e della madre di Favoloso, con le sue accuse ricolte proprio alla Moric. Soledad ha reso alcune dichiarazioni importanti. A suo dire, circa quattro mesi fa “Nina mi ha chiamata di notte, era molto agitata, mi chiedeva di stare attenta se le fosse successo qualcosa, a Carlos. Io avrei comunque esaudito il suo desiderio essendo molto amiche”. Ma perchè dirlo a lei? “Nina mi ha chiesto due cose in quell’occasione: di scusarmi a nome suo con la comunità Lgbt perchè aveva preso parte di CasaPound, ‘indottrinata’ da lui e poi di prendermi cura di Carlos. Quella notte era molto confusa. Quando ho capito che Luigi usava violenza nei suoi confronti e in quelli di Carlos, il puzzle si è ricomposto”. A detta di Soledad, lo scorso 19 dicembre, giorno in cui Nina sarebbe stata picchiata da Luigi Mario Favoloso, un’amica comune era al telefono con lei. “Nina era sconvolta in quel caso e diceva smettila non farmi del male, lasciami stare, l’ho sentita con le mie orecchie attraverso il telefono della nostra amica in collegamento telefonico dall’Australia. l’abbiamo sentito entrambe”, ha confermato Soledad.

LUIGI MARIO FAVOLOSO, LA TELEFONATA A POMERIGGIO 5

Barbara d’Urso è poi tornata sulla telefonata ricevuta da Luigi Mario Favoloso questo pomeriggio, esattamente alle 16.22, poco prima della diretta con la trasmissione da lei condotta: “Ci ha telefonato da una scheda non italiana – ha spiegato la conduttrice – è stata una telefonata durata circa mezzora”. Secondo quando aggiunto dalla d’Urso, Luigi Mario Favoloso “sta bene, non è in Italia, è all’estero, a noi ha anche detto esattamente in che nazione è, ci ha pregato di non dirlo perchè per il momento non vuole farlo sapere, ci ha raccontato tante cose, ci ha detto che tutto ciò che è stato raccontato è assolutamente falso, ci ha raccontato una versione praticamente opposta a quanto raccontato da noi”. Quindi ha aggiunto che Luigi Mario sarebbe molto dispiaciuto per la madre perché “sostiene che lei non sapeva niente”. Barbara ha proseguito: “lui è per il momento continuerà a essere nascosto in questo luogo che conosciamo solo noi e non se la sente per il momento di dire altro, non gli hanno fatto del male è nascosto. Ci segue ma non posso dirvi come e tornerà a farsi vivo per spiegarci qual è il motivo di questo suo gesto perchè il fatto che sia sparito da 18 giorni ha una motivazione che sostiene molto grave, completamente diversa da quella raccontata da Nina”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA