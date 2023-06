Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati/ Matrimonio in gran segreto dopo 15 anni insieme: i dettagli

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati in gran segreto: i dettagli

Serena Rossi e Davide Devenuto sono ufficialmente marito e moglie. La notizia arriva del settimanale Diva e Donna che ha anticipato, attraverso l’account social, alcune immagini. I due attori sono uniti da 15 anni e hanno un figlio, Diego. La cerimonia si è tenuta a Roma in gran riservatezza tra pochi intimi. Nelle prime immagini che anticipano il servizio che verrà pubblicato sul numero del magazine domani, si vede Serena Rossi con il classico abito bianco e con il bouquet e il neomarito Davide Devenuto insieme ad alcuni invitati davanti alla chiesa.

Davide Devenuto, compagno di Serena Rossi/ "Dovevamo sposarci, ma poi..."

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set della soap di Rai3 Un posto al sole nel 2008. Serena Rossi, in un’intervista a Domenica In, raccontò: “All’inizio non ci sopportavamo. Eravamo fidanzati tutti e due, poi siamo diventati amici. Quando abbiamo smesso di lavorare insieme abbiamo iniziato a frequentarci”.

Davide Devenuto, compagno Serena Rossi/ "Matrimonio? Non ne abbiamo più riparlato"

Serena Rossi e Davide Devenuto, matrimonio dopo 15 anni insieme e un figlio

La grande diffidenza dell’attrice era in particolare sulla differenza di età tra i due, 13 anni. Nel 2017 è nato il loro figlio, Diego, un evento che ha sicuramente fortificato il loro amore. Sempre Serena Rossi, nel corso del Festival del Cinema di Venezia di cui è stata madrina nel 2021, disse del futuro marito: “Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso. Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate. Fino all’infinito”.

LEGGI ANCHE:

Serena Rossi: "Mi sconsigliarono di diventare mamma"/ "Ma un figlio è un dono"

© RIPRODUZIONE RISERVATA