Serena Rossi/ “Il film su Mia Martini? Mi ha cambiato la vita”: periodo d’oro!

Serena Rossi è Mia Martini nel film “Io sono Mia”

Per la sua interpretazione di Mia Martini, nel film biografico “Io sono Mia”, Serena Rossi ha ritirato il Nastro d’Argento Speciale. Una grandissima soddisfazione per l’attrice napoletana con un gran talento per il canto che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a vanityfair. “Dedico questo riconoscimento a Mia Martini che mi sta portando molta fortuna. Questo film mi ha cambiato: mi ha dato l’amore del pubblico“. Un film che ha aumentato, se possibile, l’affetto dei telespettatori nei suoi confronti: “Alcune persone quando mi incontrano per strada piangono e mi ringraziano per aver riportato alla luce una storia di un personaggio che in molti non conoscevano bene. – ha ammesso – Sono contenta che tanti giovani l’abbiano scoperta e che Mia sia ritornata in classifica”.

Serena Rossi: “Non sono pronta a fare la cantante”

Dopo il film Serena Rossi ha anche ricevuto delle proposte discografiche, ma l’attrice sembra non essere pronta per un’esperienza del genere: “Non sono pronta ad affrontare una carriera da cantante, sarebbe un impegno troppo grande, e poi non è quello che voglio fare, nemmeno partecipare a Sanremo, però da conduttrice è il sogno che avevo da bambina”. Nell’intervista parla anche della proposta di matrimonio ricevuta in diretta a Domenica In dal compagno Davide Devenuto, con cui ha avuto un figlio nel 2006, Diego. Serena Rossi spiega però che non si sposeranno: “Non c’è alcun progetto imminente di matrimonio, stiamo bene così. Siamo stati travolti da un meccanismo televisivo: è stato un gioco. In realtà io e Davide siamo molto timidi e non ci piace spettacolarizzare il nostro privato”. Intanto la rivedremo in tv nella prossima stagione di Raiuno in un programma dedicato alle donne, a fine anno darà invece di nuovo la voce alla principessa Anna nel sequel di Frozen.

