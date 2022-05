Serena Rossi/ Mina Settembre 2, la fine delle riprese e forse un nuovo inizio…

Serena Rossi prepara il ritorno di Mina Settembre

Serena Rossi sta per tornare con Mina Settembre 2, nel frattempo su Raiuno ritroviamo le repliche della prima stagione. Una stagione che ha aperto le porte ad un personaggio affascinante, interpretato abilmente e con grande umanità dalla carismatica Serena Rossi. Per la showgirl gli ultimi anni sono stati straordinari, resi eccezionali dal successo della sua Mina ma anche dal nuovo programma Canzone Segreta che ha emozionato milioni di persone.

Tornando al personaggio interpretato nella fiction, Serena Rossi non ha mai nascosto di essergli molto legata. “Con Mina Settembre ho un rapporto viscerale”, aveva raccontato a Vanity Fair. “Mi ha riportato a vivere nella mia Napoli e poi c’è stato un lavoro molto intenso. Oggi Mina Settembre è anche una statuetta che mi hanno regalato a San Gregorio Armeno e che custodisco in bagno”.

Serena Rossi, da Canzone Segreta a Mina Settembre 2: successo annunciato?

Nei giorni scorsi l’attrice ha comunicato che le riprese di Mina Settembre 2 si sono concluse con successo. Non resta dunque che attendere indicazioni da parte della Rai per la messa in onda della fiction, ma verosimilmente potrebbe essere in autunno la data di uscita, dato che da questa sera ripartiranno le repliche della prima stagione. Per molti si tratta di un successo annunciato, non sarebbe da sorprenderci d’altronde visto che di mezzo c’è Serena Rossi. L’attrice partenopea è già proiettata al futuro, proprio come accaduto dopo i successi della prima stagione di Mina e di Canzone Segreta. “Sono una che ama vivere le emozioni appieno”, aveva dichiarato a Vanity. “Non mi lamento, ma mi piacerebbe sdoppiarmi”.

