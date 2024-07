Serena Rossi: “Matrimonio con Davide Devenuto? Non lo sapeva nessuno”/ “Mi piacerebbe allargare la famiglia”

Serena Rossi, in una intervista rilasciata a Repubblica nel corso delle riprese della nuova stagione di Mina Settembre che uscirà il prossimo anno, ha parlato della sua famiglia. L’attrice si è sposata a giugno del 2023 in gran segreto con il collega Davide Devenuto dopo avere rimandato per molto tempo il lieto evento a causa della pandemia di Covid. La proposta di matrimonio infatti era arrivata quattro anni prima. La coppia alla fine ha rinunciato ad una grande festa e ha optato per una cerimonia molto intima.

“Il matrimonio non è un’operazione di marketing. Eravamo noi, nostro figlio Diego, i nostri genitori e i fratelli. Non lo sapeva nessuno”, ha raccontato Serena Rossi. Nel 2016, invece, la nascita del loro bambino, un po’ a sorpresa, soprattutto per il pubblico. “Stavo costruendo la mia carriera e qualcuno obiettò: sei proprio sicura, proprio adesso? Era il 2016 e da lì in poi sono successe solo cose belle, una dietro l’altra. Allargare la famiglia? Ci penso, è un progetto di felicità”, ha ammesso.

I progetti professionali di Serena Rossi

Dal punto di vista professionale Serena Rossi non può che dirsi soddisfatta per quanto realizzato. Mina Settembre è infatti soltanto il progetto più recente della sua carriere, ma tutto è iniziato molto tempo fa, quando cantava ai matrimoni. “Sono contenta, non mi sono mai tradita. Ci ho messo perseveranza, onestà e sudore. Mai perso la testa. Paola Lucisano è stata la prima a chiamarmi dopo Io sono Mia, il film tv in cui interpretavo Mia Martini. Per Mina Settembre aveva pensato subito a me, prima del successo”, ha ricordato. Anche ai fratelli Manetti, ha ammesso, “deve tanto”.

Nonostante ciò, ci sono state anche difficoltà. “Ho i miei momenti bui. Ma ho una mia solidità emotiva, so dare il giusto peso alle cose, sono una secchiona che è capace anche di svolazzare”. A tal proposito sta lavorando con il marito alla sua casa di produzione, mentre sogna in grande. “Un giorno vorrei sperimentare alla regia, perché no”.











