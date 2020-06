Pubblicità

Serena Rossi ospite di “Non mollare mai Storie tricolori“, il charity show condotto da Alex Zanardi e trasmesso il 2 giugno in prima serata su Raiuno. Una lunga serata di beneficenza che vedrà alcuni volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo alternarsi con collegamenti da casa per raccontare alcuni momenti della loro vita. Tra questi ci sarà anche la bravissima attrice napoletana che proprio in queste ore ha ricevuto la candidatura ai prossimi Nastri D’Argento 2020 come miglior attrice di commedia per i film “Brave Ragazze” e “7 ore per farti innamorare”. Una notizia che Serena ha accolto con grandissima emozione: “Emozionata, onorata e grata per la preziosa candidatura ai #nastri2020 come miglior attrice di commedia per due film che sono nel mio cuore perché mi hanno permesso di recitare con grandi colleghi ed amici”. L’attrice di “Io sono Mia”, il film dedicato all’indimenticabile Mia Martini, si contenderà il prestigiosissimo riconoscimento con Antonella Attili, Paola Cortellesi, Anna Foglietta e Lucia Mascino.

Serena Rossi: “per mio figlio Diego sarei disposta a tutto”

Attrice, cantante, ma anche conduttrice televisiva. Serena Rossi è un talento a 360° nello spettacolo italiano, ma non solo visto che non ha alcun problema a definirsi una brava ragazza. “Lo sono eccome: brava ragazza, quasi noiosa. Sono sempre stata equilibrata, la classica bambina educata, che non ha mai detto una bugia o ha mai saltato un giorno di scuola” – raccontato l’attrice durante un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Cinè, in occasione delle giornate di cinema. Una brava ragazza circondata però da tantissime amiche che in passato la utilizzavano anche come alibi: “dicendo ai genitori che restavano da me mentre se ne andavano a dormire in spiaggia con i fidanzatini. Le loro mamme invece con me stavano tranquille e si fidavano. E oggi non sono per niente mondana”. Oggi Serena è una donna realizzata non solo nella vita professionale, ma anche privata. Felicemente innamorata e fidanzata con Davide Devenuto per cui ha fatto la più grande pazzia della sua vita: “A 23 anni ho preso da sola, per la prima volta, un volo intercontinentale per raggiungere Davide Ci stavamo frequentando da poco e lui era a New York per lavoro così gli ho fatto una sorpresa, sentivo che agli inizi c’era bisogno di questo gesto. E il mio istinto aveva ragione, ne valeva la pena e oggi siamo una famiglia”. Dall’amore per Davide è nato anche il primo figlio di nome Diego per cui è pronta a fare tutto. “Solo per mio figlio Diego sarei disposta a tutto, persino ad uccidere” ha dichiarato l’attrice che è anche una donna a favore delle donne: “sono una donna e mi piace lavorare con le donne ma non dobbiamo farne una battaglia o spiegarlo. La parità dovrebbe essere quotidiana e naturale”.



