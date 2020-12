Serena Rossi/ Tra Disney e Diabolik, andrà a Sanremo? “Quest’anno no”

Serena Rossi è una delle conduttrici del grande show della prima serata di sabato 12 dicembre su Rai 1 che dà il via alla maratona benefica Telethon 2020. In questi giorni Serena Rossi ha prestato la sua voce alla canzone “Come una bussola”, colonna sonora del nuovo corto di Natale della Disney “Una famiglia, infinite emozioni” disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 4 dicembre. La canzone è la metafora di questi tempi incerti: “Ci dice che anche quando non sai quale strada prendere e non sai dove andare, se tu segui il tuo cuore che appunto è come una bussola, il cuore ti indicherà la strada giusta da prendere”, ha raccontato l’attrice a FanPage. Non è la prima volta che Serena Rossi presta la sua voce per un film Disney: dal 2013 doppia Anna, la sorella della magica Elsa di “Frozen”, e nel 2018 ha cantato in “Il ritorno di Mary Poppins”.

SERENA ROSSI: I PROGETTI FUTURI

Il futuro è ricco di progetti per Serena Rossi. L’attrice partenopea sarà il volto di Mina Settembre, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista l’assistente sociale-detective nata dalla penna di Maurizio De Giovanni. Fa parte anche del cast di “Diabolik” il film diretto da Manetti Bros ispirato all’omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, che dovrebbe uscire il prossimo 31 dicembre. “Ho due progetti che riguardano l’intrattenimento di Rai 1 e poi un’altra serie sempre per Rai 1 ma non posso dire di più, ma solo perché non ho firmato ancora i contratti. Però ci sono nuove sfide all’orizzonte, difficili ma che non vedo l’ora di affrontare”, ha rivelato Serena Rossi a FanPage. Sembra ormai certo, come anticipa TvBlog, che sarà l’attrice a condurre il varietà “La canzone segrete” da marzo nei sabati sera di Rai 1. Ogni anno si vocifera della presenza di Serena Rossi al Festival di Sanremo: “Non lo so, quando e se arriverà quest’occasione. Io sto qua. Tanto il Festival si fa tutti gli anni e direi che ho ancora qualche chance. Quest’anno no, però”, ha detto l’attrice che al momento è impegnata su altri fronti.



