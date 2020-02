Serena Rossi/ Video Ha fatto rivivere Mia Martini, ora torna in televisione con…

Il talento e la bravura dell’attrice Serena Rossi erano già noti da tempo al grande pubblico, ma la straordinaria interpretazione di un personaggio amato e permeato da mille sfumature come quello dell’indimenticabile Mia Martini l’ha definitivamente consacrata. “Io sono Mia”, lungometraggio biografico diretto da Riccardo Donna e trasmesso sul piccolo schermo dodici mesi fa, ha conquistato tutti, proprio per la delicatezza e il rispetto con i quali Serena Rossi ha vestito i panni di Mimì, impersonandola senza scimmiottarla, restituendole la voce senza alterarne i pensieri. La 34enne partenopea raccontò in un’intervista a “Panorama” di aver voluto fare “un atto d’amore” verso Mia Martini (recentemente ricordata in “Una storia da cantare”). “Un omaggio, un modo per restituirle la dignità che le hanno tolto. Sono felice di esserci riuscita. Quando, prima di girare le scene del film, pensavo a lei, pensavo a un’ingiustizia, a una violenza, a una discriminazione. Invece era una grande donna e una grande artista. Da quando sono stata ‘Mia’ non sono più scaramantica, non credo più alla sfortuna e alle superstizioni, perché tutto questo le ha distrutto la vita. Mi sono talmente calata nel ruolo che alla fine ho faticato per mesi a staccarmi da lei”.

SERENA ROSSI: DOPO MIA MARTINI, TORNA IN TV NEI PANNI DI…

Serena Rossi, prossimamente, tornerà su Rai Uno in una nuova fiction, ricavata da un romanzo a firma di Maurizio De Giovanni, “Dodici rose a Settembre”. L’attrice campana darà il volto alla protagonista, Mina Settembre, un’assistente sociale che lavora quotidianamente a Napoli, nei Quartieri Spagnoli. La donna è divorziata, ma suo marito è ancora profondamente innamorato di lei. Dal 26 marzo 2020, invece, sarà al cinema insieme a Giampaolo Morelli nell’attesa pellicola “7 ore per farti innamorare”, imperniato sulla storia di Giulio (Morelli), un ragazzo impacciato nell’approccio con l’altro sesso che tenterà di trasformarsi in un inguaribile sciupafemmine. Giornalista di economia, ragazzo educato, quando scopre poco prima delle nozze il tradimento della sua fidanzata Giorgia, interpretata da Diana Del Bufalo, comincia a pensare che in amore esistano strategie. Dunque, deciso a sedurre nuovamente la sua ex, prenderà lezioni di… rimorchio dalla maestra Valeria (Serena Rossi), abile insegnante di seduzione, perdutamente convinta del fatto che qualsiasi relazione fra uomo e donna sia mossa da naturali stimoli biologici.





