Serena Rutelli a Pomeriggio 5/ Tutte le novità dopo l’addio al Grande Fratello 16

È stata una grande protagonista del Grande Fratello 2019, tanto che in molti hanno creduto potesse addirittura esserne la vincitrice. Invece Serena Rutelli ha lasciato la Casa, eliminata dal pubblico, lunedì scorso. Oggi però sarà ospite di Barbara d’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Il pubblico, nel corso di queste settimane nella Casa, ha avuto modo di affezionarsi a lei e soprattutto appassionarsi alla sua particolare storia familiare. Settimana dopo settimana, Serena ha ricevuto molte lettere appartenenti ad alcuni membri della sua famiglia biologica, dalla madre al fratello maggiore. Oggi Serena racconterà al pubblico di Pomeriggio 5 tutto quello che le è accaduto dopo l’eliminazione dal Grande Fratello e se ci sono novità proprio sul fronte familiare.

SERENA RUTELLI, DALLA SORELLA MONICA ALLA FAMIGLIA BIOLOGICA

Serena Rutelli, per chi ancora non lo sapesse, è figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Con lei è stata adottata anche sua sorella Monica, della quale più volte ha parlato nella Casa del Grande Fratello. Proprio in merito alla possibilità di riavvicinarsi alla famiglia biologica, Serena sulla sorella ha dichiarato: “Se io ho chiuso una porta, lei può decidere tranquillamente se aprirla. Noi siamo sempre state libere. Mi piacerebbe avere un incontro con mio fratello che è apparso. Però io comunque adesso ho una famiglia. Loro comunque per me sono la mia vittoria. Non li sostituirei con nessun altro. Anche quando avranno novant’anni, starò vicino a loro”. Oggi, a Pomeriggio 5, scopriremo se ci sono novità proprio su questo fronte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA