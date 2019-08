Sergio Arcuri e Valentina Donazzolo presto genitori/ “Il matrimonio può attendere…”

Cicogna in arrivo per Sergio Arcuri e la compagna Valentina Donazzolo. I due innamorati diventeranno genitori per la prima volta. L’attore diventato popolare grazie a fiction targate Canale 5 come L’onore e il rispetto e l’insegnante di lingue, aspettano il loro bebè per la fine di ottobre. “La notizia dell’arrivo di un figlio è stata una piacevolissima sorpresa!”, ha confidato lui intervistato tra le pagine di Nuovo. Quando in febbraio avevano deciso di mettersi al lavoro per avere un bambino, pensavano che ci sarebbero voluti mesi e mesi prima di riuscirci, e invece… Stefano e Valentina si sarebbero dovuti sposare a settembre: “Adesso il matrimonio può attendere: nostro figlio ha la priorità su tutto”. Il fratello della Arcuri, essendo di indole molto romantica, avrebbe voluto sapere dell’arrivo del figlio in modo originale: “magari trovando un ciuccio in una torta o un bigliettino in mezzo a tanti palloncini”. Ed invece la faccenda è andata in maniera ben diversa. Una sera di fine febbraio, dopo una cena in compagnia di un gruppo di amici, tornando a casa si è fermato in farmacia: “dovevo comprare un medicinale per l’afta che avevo sul labbro e per gioco ho acquistato anche un test di gravidanza. Essendo molto tardi, ho lasciato la busta della farmacia sul tavolo e sono andato subito a letto. Alle tre di notte Valentina mi ha chiamato: “Amore, corri subito da me!”. lo mi sono alzato dal letto assonnato e preoccupato: pensavo che fossero entrati i ladri in casa. Invece, quando l’ho raggiunta lei mi ha abbracciato: “Ho fatto il test di gravidanza e sono incinta!”. Una gioia incontenibile mi ha travolto”.

Sergio Arcuri ha anche confessato di pensare spesso al suo ruolo da padre: “Parlo già con mio figlio, sussurrando parole dolci al pancino di Valentina. Non vedo l’ora di insegnargli tutto: mi è sempre piaciuto spiegare le cose agli altri, sin da quando ero bambino. Lo facevo già con una sorella minore Manuela”. La coppia ha scelto di non conoscere in anticipo il sesso del bambino: “Nella mia famiglia tutti vorrebbero la femminuccia, Manuela compresa. solo io spero nel maschietto. Se bimba, il nome più gettonato è Nicole, ma mia sorella l’altra notte mi ha inviato un sms proponendomi Iris. Se maschio, voto per Nicholas o per Nicolò”. Di seguito, l’attore ha raccontato anche la gioia della sorella: “E’ contentissima! Da tempo lei mi diceva: “Quando mi farai diventare zia?”. In ultimo Stefano, ha raccontato la loro estate: “Molto tranquilla. Trascorreremo le vacanze in Puglia: la mattina al mare e lunghe pennichelle al pomeriggio”.

