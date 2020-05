Sergio Cammariere, chi è la compagna?/ Nessuno conosce la sua identità

Pubblicità

Della carriera di Sergio Cammariere si sa praticamente tutto, ma della sua vita privata si hanno pochi dettagli. Estremanente riservato, il cantautore non è mai stato il protagonista di gossip e pettegolezzi. Di lui, infatti, si sa solo che non è sposato, ma nessuno sa se abbia una compagna con cui convive o una fidanzata. Tuttavia, i fans sono sicuri che nella vita di Cammariere ci sia comunque una donna a cui dedica le sue canzoni d’amore. Della destinataria delle poesie musicali dell’artista, però, non si sa assolutamente niente. Anche il profilo Instagram dell’artista non fornisce indizi. Il musicista, infatti, pubblica solo foto in cui appare solo o in compagnia del suo gatto e video in cui regala le sue performance casalinghe al pianaforte.

Pubblicità

SERGIO CAMMARIERE, LA PARENTELA CON RINO GAETANO

Se della presunta compagna di Sergio Cammariere non si sa niente, c’è un altro parente molto noto dell’artista. Cammariere, infatti, è il cugino di Rino Gaetano. Il padre Salvatore, infatti, era il fratello della madre di Rino Gaetano. Una parentela che Sergio scoprì solo dopo la morte di Getano. A raccontargli la verità fu la zia che lo contattò raccontandogli di essere la figlia illegittima del nonno. Parlando di Rino Gaetano, in un’intervista rilasciata a Leggo, ha raccontato: «È il mio rimpianto. Il mio nonno paterno era il padre del mio papà e della mamma di Rino ma essendoci un caso di figlio fuori dalla prima famiglia non ci siamo frequentati. Ma sono affascinato da Rino e dai suoi cimeli, sto girando un docufilm e spero di trovare uno sponsor».



© RIPRODUZIONE RISERVATA