Sergio Cammariere/ Compositore per Gino Paoli e Bruno Lauzi e non solo…

Sergio Cammariere lascia che sia l’uomo ad ispirare la sua arte, un po’ come succedeva a Luigi Tenco. Nella sua carriera ha composto colonne sonore per il grande schermo e anche per grandi autori della musica italiana, come Gino Paoli e Bruno Lauzi. Instagram intanto è diventato per il Maestro un trampolino di lancio in più per condividere con maggior forza la sua musica. In uno degli ultimi post lo vediamo al pianoforte, impegnato nella sua Ma stanotte dimmi dove stai, presente nell’album La fine di tutti i guai pubblicato l’anno scorso. Clicca qui per guardare il video di Sergio Cammariere. “Sono nato a Crotone in una provincia del Mezzogiorno d’Italia e il mio sogno era fare il musicista da grande, quindi ho lasciato la mia terra, mio padre e mia madre per realizzare questo sogno“, ha spiegato di recente al TG3. Anche se ad oggi è considerato uno dei più grandi artisti dello Stivale, per Cammariere non è stato così semplice fare la gavetta e costruire passo dopo passo una forte popolarità. “Ricordo che negli anni novanta che insieme ai miei amici Alex Britti e Max Gazzè suonavamo per un piatto di pasta“, ha confessato. “E’ stato un percorso abbastanza tormentato e oscuro“, ha continuato, “però così nell’incoscienza sono andato avanti perchè ho suonato nei luoghi più svariati”.

Sergio Cammariere, il suo decimo album

Sergio Cammariere ha firmato il suo decimo album, La fine di tutti i guai e ha scelto di affidare all’animazione il video del brano Con te sarò. Possiamo vedere l’artista in versione animata e la clip ha già riscosso un forte successo, tanto da ricevere il premio come Best Animated Video al Music Video Underground Festival parigino. “Questo video vuole focalizzare l’attenzione attraverso il confronto fra i due protagonisti”, ha detto a Rai News ad inizio mese, “su come sia difficile lasciare la propria terra per realizzarsi professionalmente”. Il cantautore ha lavorato con regista e designatore ed è a loro che si deve la scelta di disegnare il personaggio Cammariere mentre suona in una terrazza di Crotone. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Sergio Cammariere sarà uno degli ospiti che vedremo in 20 anni che siamo italiani, in replica nella prima serata di Rai 1. In questa parentesi musicale, l’artista si unirà a Gigi D’Alessio, Raphael Gualazzi e Morgan per un omaggio a Renato Carosone. Un medley inaspettato e inedito che ha unito diversi brani del maestro scomparso, da Io mammeta e tu a O Sarracino fino a Torero e Maruzzella, passando per Tu vuo’ fa’ l’americano. Clicca qui per guardare il video di Sergio Cammariere.

Video, “Ma stanotte dimmi dove stai”

Video, l’omaggio a Renato Carosone





