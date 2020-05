Sergio Cammariere/ Il ritorno con il disco “La fine di tutti i guai”

Pubblicità

Sergio Cammariere è reduce dall’appuntamento su AuditoriumLives: il cantautore è comparso nel palinsesto virtuale della Fondazione Musica per Roma con il video di Con te sarò, il brano che accompagna l’uscita del disco La fine di tutti i guai. Il corto è estratto dal libro Il volo delle foglie scritto da Fabio Teriaca e dall’album La fine di tutti i guai, nonchè dallo stesso artista: l’intento è di focalizzare lo sguardo su come sia spesso e volentieri sia necessario abbandonare le proprie radici per crescere dal punto di vista professionale. La clip è stata premiata come Best animated video all’International Music Video Underground di Parigi. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Sergio Cammariere sarà invece uno degli ospiti che vedremo a Gigi, questo sono io, in onda in replica nella prima serata di Rai 1. Fra soli due giorni invece il cantante potrebbe prendere parte alla manifestazione online Rino Gaetano Day, rinviata all’anno prossimo per quanto riguarda il live. Cammariere è già intervenuto fra gli artisti delle passate edizioni, tutti scelti dal panorama cantautorale degli ultimi tempi.

Sergio Cammariere, sui social per condividere la vita quotidiana

Esercizi e tanto duro lavoro per Sergio Cammariere, che continua a condividere contenuti sui social in merito alla sua vita quotidiana. In uno degli ultimi video lo vediamo seduto all’immancabile pianoforte, mentre improvvisa qualche nota. Clicca qui per guardare il video di Sergio Cammariere. L’artista intanto ha già festeggiato l’uscita del vinile La fine di tutti i guai, molto atteso da tutti i fan e già ordinato da molti grazie alle piattaforme online. Nel disco sono presenti brani come Con te sarò, La sola cosa vera, Danzando nel vento e altri ancora. Undici tracce che sottolineano la musica di Cammariere, la sua arte e la sua capacità di attirare le folle. Anche quando si parla dei suoi due cagnolini, che vediamo in alcune delle sue Stories più private. “Nella musica sta prevalendo lo show, necessario ripartire dalle radici classiche“, ha detto un anno fa l’artista al Corriere Salentino, parlando dell’evoluzione della musica e dei fenomeni del passato. Basti pensare a nomi come Domenico Modugno, Luigi Tenco, Gino Paoli, “Per me la canzone è questa; le altre espressioni le ammiro, perchè fanno parte del momento che stiamo vivendo: un momento di digitalizzazione”.

Visualizza questo post su Instagram Exercise #pianoimprovisation #sergiosituescion #28maggio2020 @sergiocammariere Un post condiviso da Sergio Cammariere (@sergiocammariere) in data: 27 Mag 2020 alle ore 3:32 PDT





