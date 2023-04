Sergio Friscia, chi è?/ Dal teatro al bancone di Striscia: “Vi dico il mio segreto..”

Sergio Friscia, lo showman siciliano che ha conquistato tutti grazie a Striscia: “Sono stato fortunato e poi…”

Il palermitano Sergio Friscia è uno degli attori, showman e conduttori televisivi più apprezzati del momento. Grazie alla conduzione di Striscia la Notizia, assieme al collega Lipari, si è ritagliato uno spazio importante nel cuore del pubblico di Canale 5, blindando anche nelle sue memorie una serie di ricordi incancellabili. Alla fine della sua avventura sul bancone più amato dagli italiani, il conduttore aveva deciso di scrivere un post ricco di significato sui social, spiegando l’importanza di inseguire i proprio sogni e non arrendersi mai.

Liceo Berchet Milano, petizione degli studenti/ “Malessere per metodi educativi prof”

Trentuno anni di carriera e non sentirli, verrebbe da dire. Sergio Friscia è sempre stato un amante delle sfide, uno che fermo non riesce proprio a stare. “Realizzo sempre di più quanto sono stato fortunato ad avere questo incredibile ed infinito affetto da parte del pubblico che mi supporta (e sopporta) in ogni nuova sfida. E’ la mia forza, la mia energia, il mio sognare, crederci ancora e divertirmi… lo devo sempre e soltanto a tutti voi”.

SCUOLA/ Le vite degli altri, un imprevisto che sfida l'omologazione

Sergio Friscia e il forte legame con Lipari: “Gli auguro di realizzare i suoi sogni”

Insomma il rapporto tra Sergio Friscia e il suo pubblico è sempre più solido e amorevole. Un legame speciale, che si è intensificato e rinforzato durante l’avventura del conduttore palermitano a Striscia La Notizia. Proprio su Canale 5, lo showman ha tagliato il record personale delle cento puntate, assieme alla sua spalla Lipari, a cui ha più volte augurato il meglio.

“A lui auguro di realizzare tutti i suoi sogni perché Roberto se lo merita e sono contento del percorso che sta facendo”, le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni, in una sorta di intervista doppia dove il collega era stato, come sempre, molto pungente nei suoi confronti. “A Sergio invece auguro di dimagrire…”, aveva detto.

Sunak "preoccupato da gender a scuola"/ "Cambio sesso sociale impatta sui bimbi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA