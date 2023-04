Sergio Giacomelli, chi è/ Il ballerino e coreografo nel musical “Billy Elliot”

Sergio Giacomelli, chi è il ballerino e coreografo

Il coreografo Sergio Giacomelli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 14 aprile, di Oggi è un altro giorno. In studio anche Giulio Scarpati, Andrea Loconsole ed Emiliano Fiasco che insieme a Giacomelli sono tra i protagonisti del musical “Billy Elliot” in scena al Teatro Sistina di Roma. Sergio Giacomelli interpreta il protagonista da adulto. Nato a Roma, Sergio si forma presso l’English National Ballet School di Londra, dove si diploma nel 2007, con la prestigiosa Borsa di Studio della Fondazione Rudolf Nureyev.

Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro/ I figli Nicolas e Francesco Pio

Nel 2009 debutta nel West End di Londra con “Billy Elliot the Musical” al Victoria Palace, spettacolo in cui si esibisce fino al 2013. Successivamente, prende parte alla tournée di grande successo per il revival della versione di Broadway del musical “West Side Story”, seguita dal musical “Wicked” all’ Apollo Victoria Theatre nel West End di Londra e “South Pacific” per Chichester Festival Theatre e Sadler’s Wells Theatre.

Giulio Scarpati, la madre malata di Alzheimer/ "Accanto a lei nel momento dell'addio"

Sergio Giacomelli: la carriera

In Italia, Sergio Giacomelli ha recentemente interpretato il ruolo di Munkustrap nella produzione del Teatro Sistina di “Cats”, con la regia di Massimo Romeo Piparo. Tra le altre produzioni teatrali che lo hanno visto protagonista, segnaliamo: Carmen (Royal Albert Hall); Swan Lake con l’English National Ballet (Royal Albert Hall); Amoroso, A Pair of Wings, Please?, Sirens e Rhapsody (Dancecyprus); Cicatrice (Sadler’s Wells Theatre). Non solo ballerino e coreografo, ma anche doppiatore e voice over: Gulliver’s Travels (20th Century Fox), The One Show (BBC), Pineapple Dance Studios (Sky 1 HD), This Morning (ITV), The X Factor (ITV), SAS Rogue Heroes (BBC), Boundless (Amazon Studios).

LEGGI ANCHE:

Antonio Pappano, chi è/ All'incoronazione di Re Carlo III. La moglie Pamela Bullock

© RIPRODUZIONE RISERVATA