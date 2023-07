Sergio Japino, ex compagno di Raffaella Carrà/ “Il segreto del nostro legame? Tra noi sempre tutto naturale”

Sergio Japino è l’ex compagno di Raffaella Carrà e suo amico storico

Compagno ma soprattutto amico, Sergio Japino è stato una vera e propria colonna nella vita di Raffaella Carrà. Con lui la conduttrice e cantante ha condiviso un grande amore, di cui poi è rimasto un affetto senza confini, un’amicizia speciale, portata avanti negli anni. Motivo per il quale Sergio è stato uno dei pochissimi a sapere della malattia di Raffaella, e uno degli altrettanto pochi che la conduttrice ha voluto al suo fianco fino alla fine dei suoi giorni.

Proprio Sergio Japino è stato il primo ad annunciare la morte di Raffaella il 5 luglio 2021, ed è ancora lui, oggi, a ricordarla spesso e a combattere affinché non venga mai dimenticata. In un’intervista rilasciata a Contro Copertina di qualche anno prima della morte di Raffaella, Japino ha parlato del forte legame con l’ex compagna.

Sergio Japino e il “segreto” del legame indissolubile con Raffaella Carrà

“Il segreto non c’è! La ricetta non la conosco, è tutto molto naturale tra noi! Va avanti perché abbiamo un buonissimo rapporto e nel lavoro ci intendiamo bene.” le parole di Japino, poi confermate da Paolo De Andreis, storico capo struttura Rai ora in pensione, che in trent’anni di carriera ha lavorato anche con loro due: “Sergio per lei è davvero importante, anche perché Raffaella a volte è ansiosa e lui ha la grande capacità di portarla alla realtà, al concreto. Formano una bella coppia di lavoro”. Dichiarazioni poi confermate da Japino: “Paolo ha ragione! Sì, è cosi, ma vale anche il contrario (dice ridendo, ndr). Lei ed io ci riportiamo al concreto, ma restiamo entrambi dei sognatori. Del resto chi fa questo lavoro deve sognare. La creatività è soprattutto fantasia”.

