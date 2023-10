Sergio Muniz: “Sanremo? Non sono stato molto bravo”/ Poi la domanda di Caterina Balivo che…

Sergio Muniz e i complimenti di Caterina Balivo

Sergio Muniz, nel salotto de La volta buona, nel corso della puntata del 2 ottobre, si racconta ai microfoni di Caterina Balivo che lo accoglie facendogli tanti complimenti. “Attore, modello, quanta strada che hai fatto ma sei sempre uguale. Sempre bello”, osserva la Balivo. “Io non mi vedo uguale, mi vedo più bianco”, risponde Muniz facendo riferimento ai capelli e alla barba brizzolata. La Balivo, poi, ricorda come Sergio abbia cominciato la carriera televisiva non parlando nè inglese nè italiano. Spazio, poi, alla straordinaria esperienza vissuta sull’Isola dei Famosi dove riuscì a restare da solo su un’isola per 46 giorni.

Dopo quell’avventura, la carriera di Sergio Muniz cambia profondamente. Attualmente attore molto impegnato con il teatro, nel passato di Muniz, c’è anche una partecipazione al Festival di Sanremo.

Sergio Muniz e il ricordo del Festival di Sanremo

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo, Sergio Muniz ha ricordato anche l’esperienza vissuta a Sanremo non nascondendo di volerla dimenticare. “La canzone stonata più plateale è quella che feci a Sanremo con i Matia Bazar…Lì non era particolarmente preparato…”, ha detto.

“Erano loro a dover cantare e hanno chiesto se c’era la possibilità di avere me…La paura che quel palcoscenico mette è impressionante, anche se non è un teatro grandissimo…Fa però molto paura…Non sono stato molto bravo…”, ha aggiunto. “Io quella performance ce l’ho…La vogliamo rivedere?”, ha chiesto la Balivo che ha ricevuto una risposta negativa dal suo ospite. “Ma eri vestito?”, ha poi chiesto Caterina ricevendo una risposta affermativa. “E’ stato quello il problema”, ha scherzato la padrona di casa. La Balivo, però, ha comunque mandato in onda il filmato dopo aver chiesto un parere al pubblico.

