Sergio Ramos rifiuta rinnovo col Real Madrid/ Dalla Spagna: “Psg mi vuole con Messi”

CALCIOMERCATO, DALLA SPAGNA: SERGIO RAMOS NON RINNOVA COL REAL

Sono bollenti voci di calciomercato che ci arrivano dalla Spagna e che riguardano un big del Real Madrid come Sergio Ramos, che pare aver rifiutato il rinnovo di contratto con la formazione di Zinedine Zidane, affermando nel contempo di essere pronto per altre avventure fuori dai confini nazionali. Come riferito dal “El Chiringuito”, e riportato in Italia da diverse testate, pare che il difensore abbia rifiutato una sontuosa proposta di rinnovo di contratto con il Real Madrid, in occasione dell’ultimo incontro avuto con la dirigenza, occorso qualche giorno fa, prima della partita di Liga tra i Blancos e l’Elche (terminata col pareggio per 1-1). Non solo: nel contempo il giocatore pare si sa detto pronto a cambiare aria e di poter volare a Parigi, per approdare al Paris Saint Germain, assieme a Leo Messi. La Pulce, come pure lo stesso Sergio Ramos sono giocatori in scadenza di contratto, che a fine stagione potrebbero dunque accasarsi presso nuovi club, a parametro zero.

SERGIO RAMOS AL PSG ASSIEME A MESSI?

L’indiscrezione dunque, che riguarda Sergio Ramos come anche Leo Messi è di quelle scottanti in vista del calciomercato di gennaio. Come riportato sempre da El Chiringuito (di solito ben informato su quanto accade in casa Barcellona), pare che nell’incontro tra Perez e Ramos, quest’ultimo abbia affermato, testuali parole: “Non accetterò la proposta che mi avete fatto e inizierò ad ascoltare le offerte che mi arriveranno”. A partire, a quanto pare dal PSG: “Il Psg mi ha detto che farà uno squadrone con me e Messi” le parole attribuite allo stesso Ramos. Secondo le ultime voci, pare che la dirigenza dei Blancos non sia restato che abbozzare e dimostrarsi disponibile, qualora arrivassero offerte per il difensore. Pure va aggiunto che secondo altri media spagnoli, la situazione tra Ramos e il Real Madrid non sarebbe già così tesa: il giocatore starebbe invece meditando sulla proposta presentata di un biennale con riduzione dell’ingaggio (circa 10% in meno dell’attuale stipendio). Staremo a vedere.



