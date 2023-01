Sergio Rovetta, marito Ritanna Armeni/ La figlia Marta e i nipoti: “I miei gioielli”

Sergio Rovetta, chi è il marito di Ritanna Armeni

La giornalista Ritanna Armeni sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 10 gennaio 2023, di Oggi è un altro giorno per presentare il suo ultimo libro “Il secondo piano”. La scrittrice è sposata con il medico Sergio Rovetta. Il primo amore di Ritanna è stato il suo professore di filosofia: “Lui non si dichiarò prima che io finissi il liceo. Io neanche me ne ero accorta. Poi la cosa scoppiò. Ma avevo una tale voglia di andarmene che il grande amore mi bloccò. Gli dissi: “Noi ci amiamo ma io me ne vado a Roma”. E poi a Roma trovai altri amori”, ha raccontato a Sabelli Fioretti in un’intervista del 2003 su “Sette”.

Lloyd Dario e Guillermo De Blanck, genitori Patrizia De Blanck/ La verità su Gravelli

A Roma, infatti, ha conosciuto Sergio Rovetta, protagonista del collettivo della Facoltà di Medicina: “Sono sposata da 33 anni. Ho conosciuto mio marito giovanissima, nel ’68”, ha aggiunto.

Ritanna Armeni e Sergio Rovetta: la figlia Marat e i nipoti

Ritanna Armeni e il marito Sergio Rovetta si sono sposati nel 1970 e hanno avuto una figlia, Marta, ricercatrice di Filologia romanza all’Università, che li ha resi nonni di due nipoti, Costanza e Giacomo. La scrittrice è una nonna molto presente nella vita dei nipoti come testimoniano i numerosi scatti condivisi sui social: dalle vacanze insieme a Orbetello, dai compiti alle merende, ai giochi sul lettone con il nonno. Ritanna Armeni, in un post di Facebook, ha definito i suoi nipoti: “I miei gioielli”.

Mirko Gancitano, chi è il futuro marito di Guenda Goria/ "Riproverò ad avere un figlio"

LEGGI ANCHE:

Simona e Nando Dalla Chiesa, figli di Carlo Alberto/ "Papà disse: 'Br uccideranno'"

© RIPRODUZIONE RISERVATA