Sergio Rubini, ex marito Margherita Buy/ “Sono stato un po’ il suo pigmalione”

Sergio Buy: il matrimonio con Margherita Buy

Margherita Buy, con il regista Paolo Genovese, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 27 gennaio, di Oggi è un altro giorno per presentare il film “Il primo giorno della mia vita”, tratto dall’omonimo romanzo del regista. L’attrice è stata sposata con il collega Sergio Rubini. I due si sono conosciuti all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. “Aveva vent’anni quando la vidi recitare a teatro. Tutti i miei amici dicevano: “Ma chi è quella matta?”. Invece, io avevo capito che era bravissima proprio perché era diversa.

Siccome ho due anni più di lei, sono stato un po’ il suo pigmalione. Ritengo che oggi sia la più grande attrice italiana. E quando lo dico più che fare i complimenti a lei, li faccio a me stesso”, ha confessato Rubini a Vanity Fair. Dopo il diploma, i due attori hanno iniziato a convivere insieme e nel 1990 si sono sposati per poi separarsi nel 1993. Il divorzio è arrivato nel 2012.

Perché si sono lasciati Sergio Rubini e Margherita Buy

Sergio Rubini e Margherita Buy sono rimasti in buoni rapporti e hanno anche lavorato insieme in molti film. Al Corriere della Sera, l’attore ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio: “Forse eravamo troppo giovani. Oggi abbiamo un buonissimo rapporto, non abbiamo problemi quando lavoriamo insieme, è fantastica, è rimasta com’era”. Da vent’anni Sergio Rubini è legato Carla Cavalluzzi, classe 1976. Carla Cavalluzzi è originaria di Grumo Appula, stesso paese di Rubini: “È la nipote di una delle migliori amiche di mia madre, frequentava casa mia da piccola… Moglie e buoi è quasi banale ma è andata così”, ha detto l’attore al Corriere della Sera.

