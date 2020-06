Serie tv Francesco Totti, ripartono le riprese/ Ciak anche in stadio Olimpico di Roma

L’anticipazione giunge direttamente dal quotidiano “Metro”: stanno per ripartire le riprese della serie tv “Un Capitano”, griffata Wildside per Sky e tratta dall’omonima autobiografia scritta da Francesco Totti con il giornalista Paolo Condò. Il set si era fermato a febbraio a causa della pandemia di Coronavirus ed è pronto a essere nuovamente allestito alla fine del mese di luglio. I suoi protagonisti principali saranno due: Monica Guerritore, che interpreterà la madre del 10 giallorosso, Fiorella, e Pietro Castellitto, figlio del celebre attore Sergio Castellitto (recentemente soggetto principale della fiction “Pezzi Unici”, andata in onda su Rai Uno), che vestirà i panni del “Pupone”. A proposito: ci sarà anche lo stesso Totti, il quale dovrebbe recitare alcune battute e fare da voce narrante della sua stessa storia, che sarà frammentata in alcune puntate, sei per la precisione, da cinquanta minuti ciascuna. Voce narrante rigorosamente… fuoricampo, anche se si parla di calcio e non di baseball.

SERIE TV FRANCESCO TOTTI: TELECAMERE ANCHE ALL'”OLIMPICO”

Nella serie tv su Francesco Totti, come riferito da “Metro”, compariranno tre versioni dello storico capitano della Roma; ci saranno, infatti, un Totti bambino, un Totti adolescente e un Totti adulto. Già definite le location delle riprese:“Gli interni – si legge nell’articolo – verranno girati in una villa a Casalpalocco, alle porte di Roma, mentre per gli esterni si è scelta la romanissima via Vetulonia, Porta Metronia, luogo dove Totti è cresciuto prima di trasferirsi con il padre, la madre e il fratello Riccardo in una villa al quartiere Axa”. Ciliegina sulla torta, lo stadio Olimpico, al cui interno saranno ambientate alcune scene chiave della vita sportiva dell’ex attaccante, che in quell’impianto di gioco ha costruito partita dopo partita le sue fortune calcistiche e contribuito a scrivere una pagina importante della storia recente della Roma, con annessa conquista del titolo di campione d’Italia nella stagione 2000/2001. Intanto, è in post-produzione il docufilm “L’ultima notte”, di Alex Infascelli, imperniato sempre attorno alla figura di Totti.



