Sesso sul davanzale della finestra, coppia vola dal 9° piano/ Donna morta sul colpo

Dramma in Russia: a San Pietroburgo una coppia è precipitata dal nono piano di un palazzo mentre faceva sesso sul davanzale della finestra durante un party. La donna, una 30enne, è morta sul colpo, mentre l’uomo è rimasto incredibilmente illeso grazie a dei cespugli presenti nella zona: dopo l’incredibile incidente e il decesso della compagna, è tornato nell’abitazione come se nulla fosse. L’incredibile vicenda riportata dal The Sun risale al 5 luglio 2019, ma è stata resa pubblica solo nelle scorse ore. Nell’appartamento in questione, situato nella periferia della città russa, era in corso un party sopra le righe: alcuni testimoni hanno segnalato il volo dalla finestra di una televisione, nonché schiamazzi e rumori di ogni sorta. Subito dopo, il dramma: la coppia di fidanzati è volata giù dal nono piano e la dinamica dei fatti resta ancora da chiarire.

SESSO SUL DAVANZALE DELLA FINESTRA, COPPIA VOLA DAL 9° PIANO

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine: la polizia ha trovato l’uomo in compagnia di due amici, beveva e ballava come se non fosse successo niente. La Procura locale ha avviato un’indagine per omicidio ed è giunta la ricostruzione dei fatti. Un rapporto sessuale terminato nel peggiore dei modi, una voglia di oltrepassare i rischi costata cara a una giovane di appena 30 anni. Un episodio molto simile risale al 2013, questa volta a Shanghai: una coppia cinese nel corso di un amplesso è precipitata dal terzo piano di un palazzo. Entrambi morti sul colpo, con i testimoni oculari che hanno raccontato di aver visto i due abbracciati e uniti mentre cadevano verso terra…

