Uomo nero in Russia/ Foto choc: 33enne cade in pozza di catrame, ripulito con le lame

L’uomo nero, così viene soprannominato da qualche giorno a questa parte un ragazzo di 33 anni russo, che è stato protagonista di una disavventura a dir poco spiacevole: l’uomo in questione è infatti caduto in una pozza di catrame, divenendo appunto completamente nero. La vicenda, come detto sopra, ci giunge dalla Russia, e precisamente da Pavlovsk, vicino a San Pietroburgo, nella regione di Voronezh Oblast. Secondo quanto raccolto dal tabloid britannico Daily Mail, il 33enne in questione stava camminando per tornare verso casa, quando è inciampato in qualcosa, finendo in una pozza di catrame che era stata inspiegabilmente lasciata “all’aperto” senza alcuna protezione ne tanto meno cartello o avviso. Appena caduto nella pozza, il malcapitato, come sottolineato dai colleghi di Dagospia, ha provato a liberarsi, ma capendo che sarebbe stato impossibile liberarsi dalla morsa del catrame ha iniziato ad urlare.

UOMO NERO IN RUSSIA, 33ENNE CADE IN POZZA DI CATRAME

Il 33enne ha chiesto aiuto, gridando a squarciagola fino a che alcune persone che passavano di lì non hanno sentito le urla e sono andate appunto in soccorso del poveretto. Subito dopo che hanno avvistato l’uomo, hanno chiamato i soccorsi che l’hanno in seguito liberato dal catrame e portato in ospedale. Non è stato facile per gli operatori sanitari soccorrere il ragazzo, visto che sono dovuti intervenire con dei rasoi per rimuovere il duro strato di nero che la vittima aveva su tutto il corpo, parti intime comprese. Il 33enne si trova ancora ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Pare che al momento dell’incidente il paziente si trovasse in una fabbrica abbandonata nella cittadina della Russia occidentale, e sul web sono apparse numerose immagini dello stesso, tutto completamente ricoperto di sostanza nera. Chissà se la pozza sarà stata messa in sicurezza dopo l’accaduto. L’uomo nero esiste davvero, ma molto probabilmente ce lo immaginavamo in maniera diversa.

