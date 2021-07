Sette eroiche carogne/ Su Rete 4 il film con Raffaella Carrà (oggi, 6 luglio)

Questa sera, martedì 6 luglio, Mediaset rende omaggio a Raffaella Carrà, la regina della tv italiana scomparsa ieri, lunedì 5 luglio, a 78 anni. Dalle 21.30 su Rete 4 andrà in onda il film “Sette eroiche carogne” del 1968, diretto da José Luis Merino. Nel film, ambientato durante la seconda guerra mondiale, una giovanissima Raffaella Carrà interpreta Sara, la figlia di un professore olandese impegnato nella ricerca di un micidiale virus, che viene catturato dai tedeschi. Nel cast della pellicola troviamo anche l’attore americano Guy Madison, nei panni del Maggiore Carter, e l’attore italiano Stelvio Rosi, noto anche con lo pseudonimo di Stan Cooper. Rosi ha recitato con Gianni Morandi nei musicarelli “In ginocchio da te”, “Non son degno di te” e “Se non avessi più te” e con Al Bano in “Il suo nome è Donna Rosa”.

Sette eroiche carogne, la trama del film

Durante la seconda guerra mondiale, i tedeschi catturano il professor Van Kolstrom (Alfredo Mayo) e la figlia Sara (Raffaella Carrà). Lo scienziato olandese viene costretto a elaborare un micidiale virus, in grado di abbattere le popolazioni che si oppongono alla supremazia tedesca. Il comando americano affida al maggiore Carter (Guy Madison) l’incarico di salvare il professore, affinché i nazisti non possano giovarsi dell’eventuale scoperta. Per un equivoco i dieci uomini del maggiore vengono uccisi da cinque soldati statunitensi dispersi comandati dal sergente Nolan (Stan Cooper). Carter obbliga così i soldati ad aiutarlo nella sua missione: indossate divise tedesche, i sette si avviano verso Trüniger, dove il capitano tedesco Von Reinhart tiene prigioniero Van Kolstrom. Durante il percorso riescono a salvare Sara. Con l’aiuto della ragazza i soldati americani arrivano alla roccaforte dove il professore è riuscito a elaborare il virus. Durante il conflitto a fuoco finale, Van Kolstrom perde la vita portando con sé le sue conoscenze scientifiche. I soli a salvarsi sono Sara e il maggiore Carter.

