Settimana lavorativa corta, 1 manager su 2 è favorevole/ Nodo orario e retribuzione

La settimana lavorativa corta, comunque, piace a più della metà dei manager ma restano dei nodi da sciogliere come l’orario e le retribuzioni. Quel 20% di orario in meno come troverà compensazione in termini di rendimento? La flessibilità, sarebbe solo organizzativa. I sindacati propongono di sfruttare la riduzione oraria per fare formazione in alcuni settori, tra cui l’automotive, risolvendo così le ricadute occupazionali.

Come scrive ancora il Sole 24 ore, per il giuslavorista Luca Failla, in Italia servirebbeun cambio di paradigma sul tema del rendimento. “L’introduzione della settimana corta a parità di salario in Italia sarà possibile solo a patto di fissare e rispettare il cosiddetto rendimento atteso dalle aziende rispetto ai propri dipendenti”. Dunque si dovrebbe “cambiare paradigma del contratto di lavoro subordinato sino ad oggi praticato in cui le aziende, con il contratto acquistano e pagano la prestazione del dipendente per una certa quantità di tempo ma non il risultato di quell’attività”.

