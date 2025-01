Il cuore dell’attrice alessandrina Pilar Fogliati batte da tempo per il fidanzato Severiano Recchi. In una intervista di qualche tempo fa a Vanity Fair, Pilar si è lasciata andare a qualche confessione sul suo rapporto ormai quinquennale con il compagno. Benché sia una donna piuttosto riservata, non ha fatto mistero di aver grandi progetti per il futuro, assieme al suo Severiano. “Mi piacerebbe avere una famiglia e dei figli un giorno”, ha ammesso la Fogliati.

“Tra il dire e il fare ce ne passa ma è qualcosa che è nei miei piani, soprattutto i figli. Mi piacerebbe averne almeno due. Ma non adesso…”, diceva non più tardi di qualche mese fa. Oggi Pilar Fogliati è felice e serena al fianco di Severiano Recchi, ma nel suo passato non mancano storie d’amore che nel bene o nel male l’hanno segnata molto, aiutandola a crescere e maturare come donna e come persona.

“Sono sempre stata molto fidanzata nella mia vita, quindi anche la fase del dating l’ho vissuta per poco tempo. Sono stata single solo per un anno e mezzo”, la curiosa rivelazione di Pilar Fogliati. “L’ho conosciuto ad una cena. Era venuto con suo fratello, che è mio amico, e attirò subito la mia attenzione perché ha degli occhi buoni”, ha spiegato l’attrice sulle pagine di Confidenze.

All’epoca Pilar Fogliati era single, non cercava una storia d’amore, ma si sa che quando Cupido deve scagliare la sua freccia non aspetta e non guarda in faccia nessuno: “Mi sono innamorato di lui, non è uno che subisce il fan del set. Abbiamo fatto tutto con calma”, racconta soddisfatta Pilar Fogliati dopo aver trascorso cinque anni al fianco di Severiano.