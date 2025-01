Pilar Fogliati è una delle attrici più richieste del momento e si prepara a conquistare nuovamente il pubblico di Raiuno con una nuova attesissima stagione di “Cuori”, la fiction ambientata nell’ospedale Le Molinette di Torino, sul finire degli anni 60. Un successo professionale che l’attrice condivide con il nuovo compagno Severiano Recchi a cui è legata da diverso tempo. Un amore nato lontano dalle luci dello spettacolo di cui l’attrice ha parlato dalle pagine di Confidenza rivelando che da un pò di tempo sono andati anche a convivere. Ma come si sono incontrati Pilar e il fidanzato Severiano Recchi: “l’ho conosciuto a una cena. Era venuto con suo fratello, che è mio amico, e mi ha subito colpita per i suoi occhi buoni”.

Severiano Recchi, fidanzato Pilar Fogliati/ La confessione dell'attrice: "Quando lo incontrai..."

L’incontro tra Pilar Fogliati e il compagno Severiano Recchi è arrivato in un momento in cui l’attrice era felicemente single e non pensava minimamente alla possibilità di impegnarsi o vivere una storia. Sta di fatto che tra i due è scattata la scintilla che li ha portati ad innamorarsi perdutamente.

Pilar Fogliati sul fidanzato: “Severiano Recchi è un uomo intelligente”

L’attrice Pilar Fogliati parlando del fidanzato Severiano Recchi ha confessato: “è un uomo intelligente ed è anche incuriosito dal mio lavoro”. Un amore che la coppia ha tenuto nascosto per un pò fino alla decisione di renderlo ufficiale con tanto di convivenza visto che l’attrice ha traslocato a casa sua. Non solo, Pilar ha raccontato che l’unico problema è la lontananza che spesso i due sono costretti a vivere quando per motivi di lavoro è lontana sui set cinematografici, ma hanno raggirato il problema con weekend lampo.

Pilar Fogliati, chi è l'ex fidanzata di Claudio Gioè? "Eravamo diversi" / "Non mi sposerò mai perchè..."

Riguardo la gelosia, invece, la Fogliati ha ammesso di esserlo, ma di cercare di nasconderlo per non sembrare la fidanzata che controlla il compagno. Severiano è di tutt’altro parere visto che le ha detto “se non mi fidassi, non mi sarei fidanzato con te”.