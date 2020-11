Sfera Ebbasta, Cinisello Balsamo gli intitola piazza/ Omaggio ‘dimentica’ Corinaldo

Fresco di nuovo disco e di documentario su Amazon Prime Video, Sferra Ebbasta da oggi avrà una piazza intitolata a Cinisello Balsamo, provincia di Milano. Il classe 1992 di Sesto San Giovanni, reduce dall’esperienza a X Factor come giudice, è stato omaggiato con una targa dall’amministrazione del comune lombardo, dove ha anche aperto anche uno studio di registrazione gratuito. Una scelta legata alla carriera di Sfera Ebbasta, considerando che proprio a Cinisello Balsamo è cresciuto e lì ha mosso i primi passi da artista. Posata oggi pomeriggio, la targa «sarà proprio un simbolo di riconoscimento al celebre artista che, pur sognando orizzonti più ampi, non ha mai dimenticato le sue radici», viene evidenziato in una nota. L’omaggio al trapper – Gionata Boschetto vero nome – è sito in una area centrale della città, lungo via Frova, proprio davanti al Centro Culturale Pertini.

SFERA EBBASTA, CINISELLO BALSAMO GLI INTITOLA UNA PIAZZA

Oltre al trapper, presente all’evento – organizzato con Spotify – anche il primo cittadino di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi. Queste le parole del sindaco: «Abbiamo condiviso questo progetto originale quale riconoscimento per un artista che, indipendentemente dai gusti musicali di ciascuno di noi, ha indiscutibilmente raggiunto una serie di traguardi importanti ed è diventato famoso in tutto il mondo partendo proprio dalla valorizzazione delle sue origini. Traguardi che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare, proprio noi di Cinisello Balsamo – la nostra Ciny -, noi che con la “C con la mano è da dove veniamo». Non sono mancate le polemiche sul web. In molti, infatti, non hanno dimenticato la strage di Corinaldo: ricordiamo che Sfera Ebbasta non ha avuto responsabilità penali nella tragedia, ma purtroppo ha legato la sua immagine anche a quell’evento…



