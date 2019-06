Sfera Ebbasta e Petagna soci/ Dal rap e dal calcio alla cucina: aprono un ristorante

Sfera Ebbasta e Andrea Petagna, grandi amici nella vita, si lanciano in un’avventura professionale insieme. Pur appartenendo a mondi lavorativi diversi, il rapper e il calciatore hanno deciso d’investire parte dei propri guadagni in un’attività diversa da quelle a cui sono abituati e che, forse, cementerà ulteriormente la loro amicizia. Secondo quanto riporta il Corriere dea Sera, infatti, Sfera Ebbasta il cui vero nome è Gionata Boschetti, e Andrea Petagna avrebbero creato una società, la Healthy Color, che avrebbe da poco trovato un accordo con Giorgio Gafi, proprietario della Milano Tartufi, per rilevare parte delle sue attività, in particolare un locale in pieno centro a Milano.

SFERA EBBASTA E ANDREA PETAGNA APRONO UN RISTORANTE A MIANO

Dalla musica e dal calcio alla ristorazione il passo è breve. Sfera Ebbasta e Andrea Petagna, dopo aver creato insieme una società, avrebbero investito nel ristorante Ten Grams di via Moscova, a due passi da Brera, aperto da Giorgio Gafi. Il locale, come scrive il Corriere, non è mai decollato, ma nelle mani dei nuovi proprietari potrebbe avere nuova vita. Al momento, i ristorante è chiuso e i vetri sono coperti dai giornaòi per non sveare i lavori di manutenzione e di rinnovamento del locale. Resta da capire su quale tipo di menù punteranno il rapper e il calciatore. Daranno ancora la priorità al tartufo come la vecchia proprietà o cambieranno tutto?

