Sfida oltre il fiume rosso/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford

Sfida oltre il fiume rosso andrà in onda su Rete 4 alle 16,30 di oggi, 21 marzo. Diretto nel 1967 da Richard Thorpe, la pellicola è tratta dal romanzo Pistolero’s Progress del 1965. Gli attori principali sono Glenn Ford, Angie Dickinson, Chad Everett, Gary Merril. È interessante anche la squadra di doppiatori al servizio del film da Giuseppe Rinaldi che presta la voce a Ford per lo sceriffo Dan Blaine a Melina Martello che è Lisa Denton nella versione italiana a molti altri interpreti di assoluto prestigio.

Sfida oltre il fiume rosso, la trama: un ex fuorilegge in cerca di riscatto

La narrazione del film Sfida oltre il fiume rosso è incentrata su Dan Blaine, un ex fuorilegge che ha deciso di riscattarsi passando dalla parte giusta, spinto dal grande desiderio di cancellare il suo passato. Nonostante sia diventato sceriffo, Dan è considerato ancora la pistola più veloce del West e di conseguenza un giorno si ritrova di fronte a un giovane pistolero Lot McGuire, che ha intenzione di sfidarlo. Dan cerca con tutte le sue forze, la maniera per evitare il duello, anche perché consapevole che per il ragazzo non ci sarebbero molte possibilità di sopravvivenza. Nel frattempo, Lisa, la fidanzata di Dan assume un killer incaricato di uccidere il ragazzo, il quale anche lui è un ottimo pistolero e riesce ad evitare l’agguato ferendo il suo assalitore. La possibilità di evitare il duello si fa sempre più vana, infatti si svolge nel saloon di Lisa e Dan ha la meglio uccidendo il ragazzo. Purtroppo da quel momento per lo sceriffo non ci sarà più pace.

